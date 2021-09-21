«Тинькофф» готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год вместо 300 миллионов

«Тинькофф» заинтересован в продолжении сотрудничества с российской Премьер-лигой.
По информации «Чемпионата», банк готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год.
По действующему контракту между сторонами, который истекает по окончании сезона-2021/22, лига получает от «Тинькофф» 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что РПЛ получила предложение от «Фонбет». Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год.
Источник: «Чемпионат»