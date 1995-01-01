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    «Тинькофф» готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год вместо 300 миллионов

    «Тинькофф» заинтересован в продолжении сотрудничества с российской Премьер-лигой.

    По информации «Чемпионата», банк готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год.

    По действующему контракту между сторонами, который истекает по окончании сезона-2021/22, лига получает от «Тинькофф» 300 миллионов рублей.

    Ранее сообщалось, что РПЛ получила предложение от «Фонбет». Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8963

      ivany4 42 минуты назад

      Вот так, не сходя с места, только на титульном спонсоре поимели 2 лярда. Тинькофф подумает, да и перебьет ставку Фонбет, на пол или полтора лярда. Посмотрим на их заинтересованность.))
      На самом деле, вопрос, кто, куда и под чьим контролем будет тратить бабло???

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      Рейтинг: +11171

      DeStar 52 минуты назад

      даже борьба какая-то есть))) интересно

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      Рейтинг: +1389

      Enter2006 1 час назад

      Пусть задумаются те, кто ведётся на рекламу ставок и думают что разбогатеют на них. Просто подумайте и не будьте наивными, какие суммы людьми проигрываются, если: "Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год." Оставайтесь при своих, с уважением! )

      1
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      Рейтинг: +21680

      slavutiq70 1 час назад

      Ну что же один .когда другие предложили 2 в год . предлагайте 3 ...

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