«Тинькофф» готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год вместо 300 миллионов

Вот так, не сходя с места, только на титульном спонсоре поимели 2 лярда. Тинькофф подумает, да и перебьет ставку Фонбет, на пол или полтора лярда. Посмотрим на их заинтересованность.))
На самом деле, вопрос, кто, куда и под чьим контролем будет тратить бабло???
«Тинькофф» заинтересован в продолжении сотрудничества с российской Премьер-лигой.
По информации «Чемпионата», банк готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год.
По действующему контракту между сторонами, который истекает по окончании сезона-2021/22, лига получает от «Тинькофф» 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что РПЛ получила предложение от «Фонбет». Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год.