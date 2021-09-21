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  • «Тинькофф» готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год вместо 300 миллионов

«Тинькофф» готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год вместо 300 миллионов

21 сентября 2021, 14:44
10

«Тинькофф» заинтересован в продолжении сотрудничества с российской Премьер-лигой.

По информации «Чемпионата», банк готов платить РПЛ за титульное спонсорство 1 миллиард рублей в год.

По действующему контракту между сторонами, который истекает по окончании сезона-2021/22, лига получает от «Тинькофф» 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что РПЛ получила предложение от «Фонбет». Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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slavа0508
1632224975
Ну что же один .когда другие предложили 2 в год . предлагайте 3 ...
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Enter2006
1632226394
Пусть задумаются те, кто ведётся на рекламу ставок и думают что разбогатеют на них. Просто подумайте и не будьте наивными, какие суммы людьми проигрываются, если: "Букмекерская компания хочет заключить четырехлетнее соглашение о титульном спонсорстве на 2 миллиарда рублей в год." Оставайтесь при своих, с уважением! )
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DeStar
1632227472
даже борьба какая-то есть))) интересно
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ivany4
1632228064
Вот так, не сходя с места, только на титульном спонсоре поимели 2 лярда. Тинькофф подумает, да и перебьет ставку Фонбет, на пол или полтора лярда. Посмотрим на их заинтересованность.)) На самом деле, вопрос, кто, куда и под чьим контролем будет тратить бабло???
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dim29
1632232735
неужели наши бездари в РФС начали работать и делать полезные вещи для Российского футбола,даже не верится,наверно скоро снег пойдёт и волки сдохнут,дождались,как-бы не сглазить.
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ALEX ML
1632235916
Видимо сказали, что пора делиться наворованным
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Sirigu200
1632237120
Пока маловато..Фонбет больше предлагает
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Hektor 84
1632243062
Раз готов чЕго тогда не платит?
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rash1959
1632255456
Хочет купить себе крышу у путака. Огромный ниггер с огромным хером ожидает тинька в американской тюрьме.
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