Сборная России намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова в национальную команду

Пресс-служба сборной России намекнула на вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что сегодня Валерий Карпин назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.