Сборная России намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова в национальную команду

Пресс-служба сборной России намекнула на вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что сегодня Валерий Карпин назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.