Сборная России намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова в национальную команду

Ну так я же об этом уже неоднократно писал.Почему бы нет.По-моему,разумное и своевременное решение,оба на поле будут рвать и метать.
Пресс-служба сборной России намекнула на вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что сегодня Валерий Карпин назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
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