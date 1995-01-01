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    Сборная России намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова в национальную команду

    Пресс-служба сборной России намекнула на вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

    Ранее сообщалось, что сегодня Валерий Карпин назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7904

      playsh 1 час назад

      Ну так я же об этом уже неоднократно писал.Почему бы нет.По-моему,разумное и своевременное решение,оба на поле будут рвать и метать.

      2
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      Рейтинг: +395

      Блямба > playsh 46 минут назад

      чё-то вспомнилось..))
      "Мы шли под грохот канонады,
      Мы смерти смотрели в лицо.
      Вперед продвигались отряды
      Спартаковцев, смелых бойцов."

      3
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      ...
      Рейтинг: +27986

      VVM1964 > Блямба 33 минуты назад

      " В бой пойдут одни старики " ))

      1
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      Рейтинг: +7596

      "supermax" 1 час назад

      глушаков хоть забивать начал...а второй чего такого сделал, чтоб впечатлить Валеру?

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      Рейтинг: +7904

      playsh > "supermax" 1 час назад

      Пару-тройку ассистов выложил на блюдце.Это тоже полезно.

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      Рейтинг: +7596

      "supermax" > playsh 1 час назад

      Будем смотреть

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