«Феномен». УЕФА поздравил Роналдо с днем рождения нарезкой его голов

Бывшему форварду сборной Бразилии Роналдо исполнилось 45 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА.

«Игрок по прозвищу Феномен. С днем рождения, Роналдо.

Один из величайших нападающих в истории Лиги чемпионов?» – написал УЕФА.

Больше всего матчей на клубном уровне Роналдо провел за «Реал» (2002-2007 годы).

Роналдо – 2-кратный чемпион мира.

Сейчас Роналдо руководит «Вальядолидом».