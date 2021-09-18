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    «Феномен». УЕФА поздравил Роналдо с днем рождения нарезкой его голов

    Бывшему форварду сборной Бразилии Роналдо исполнилось 45 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА.

    «Игрок по прозвищу Феномен. С днем рождения, Роналдо.

    Один из величайших нападающих в истории Лиги чемпионов?» – написал УЕФА.

    • Больше всего матчей на клубном уровне Роналдо провел за «Реал» (2002-2007 годы).
    • Роналдо – 2-кратный чемпион мира.
    • Сейчас Роналдо руководит «Вальядолидом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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