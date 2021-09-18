«Феномен». УЕФА поздравил Роналдо с днем рождения нарезкой его голов

Бывшему форварду сборной Бразилии Роналдо исполнилось 45 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА.
«Игрок по прозвищу Феномен. С днем рождения, Роналдо.
Один из величайших нападающих в истории Лиги чемпионов?» – написал УЕФА.
- Больше всего матчей на клубном уровне Роналдо провел за «Реал» (2002-2007 годы).
- Роналдо – 2-кратный чемпион мира.
- Сейчас Роналдо руководит «Вальядолидом».
Игрок по прозвищу ФеноменС днем рождения, РоналдоОдин из величайших нападающих в истории #ЛигаЧемпионов? pic.twitter.com/rD3ltVbXYo— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 18, 2021