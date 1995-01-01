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    Болельщики «Лестера» и «Наполи» устроили драку перед матчем Лиги Европы, девять человек задержаны

    Матчу первого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Наполи» предшествовала драка болельщиков. Это повлекло за собой задержания.

    Всего в отделение были доставлены девять человек. Восемь из них – приезжие фанаты. Одному из них инкриминируют расистское проявление в адрес таксиста.

    По ходу матча болельщики «Лестера» и «Наполи» кидали друг в друга предметы.

    • «Лестер» вел в матче 2:0, но итог – 2:2.
    • Это соперники «Спартака» по группе.
    • Как раз против «Наполи» россияне сыграют во 2-м туре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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