Болельщики «Лестера» и «Наполи» устроили драку перед матчем Лиги Европы, девять человек задержаны

Матчу первого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Наполи» предшествовала драка болельщиков. Это повлекло за собой задержания.

Всего в отделение были доставлены девять человек. Восемь из них – приезжие фанаты. Одному из них инкриминируют расистское проявление в адрес таксиста.

По ходу матча болельщики «Лестера» и «Наполи» кидали друг в друга предметы.