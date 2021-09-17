Болельщики «Лестера» и «Наполи» устроили драку перед матчем Лиги Европы, девять человек задержаны

Матчу первого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Наполи» предшествовала драка болельщиков. Это повлекло за собой задержания.
Всего в отделение были доставлены девять человек. Восемь из них – приезжие фанаты. Одному из них инкриминируют расистское проявление в адрес таксиста.
По ходу матча болельщики «Лестера» и «Наполи» кидали друг в друга предметы.
- «Лестер» вел в матче 2:0, но итог – 2:2.
- Это соперники «Спартака» по группе.
- Как раз против «Наполи» россияне сыграют во 2-м туре.
Источник: Sky Sports