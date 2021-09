Защитник сборной Украины Качараба сломал скулу в матче «Славия» – «Унион»

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба получил перелом скуловой дуги в матче с «Унионом» в Лиге Европы.

Футболиста унесли с поля на носилках на 53-й минуте. Ожидается, что он пропустит минимум 4-6 недель.

Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9