Кержаков: «Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить, – дилетанты»

Тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Как ты отнесся к той волне негатива, которая обрушилась на команду Карпина после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой? Погребняк назвал такое отношение к национальной команде недопустимым.

— Абсолютно согласен с Пашей. Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, — типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было.

И если оценивать работу по результату, то он есть — семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину.