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  • Кержаков: «Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить, – дилетанты»

Кержаков: «Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить, – дилетанты»

16 сентября 2021, 18:23
9

Тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Как ты отнесся к той волне негатива, которая обрушилась на команду Карпина после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой? Погребняк назвал такое отношение к национальной команде недопустимым.

— Абсолютно согласен с Пашей. Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, — типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было.

И если оценивать работу по результату, то он есть — семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Россия Карпин Валерий Кержаков Александр
Комментарии (9)
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Garrincha58
1631806610
для вас якобы профи все болельщики лузеры и дилетанты
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portero
1631809142
Да нет, мы видим как наши игроки "феерят" в клубах... откуда у них может появиться всё в сборной?
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Andrew01
1631814228
Я от Карпина ждал приглашения новых игроков и невызов "заслуженных" сборников, так что все нормально, есть результат, а игра придет.
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Fju-2
1631815108
"дилетанты" ) Сразу видно - Керж рос на экспертизах А. В. Бубнова. Скоро будет двойки Кариокам раздавать)
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житель СПб
1631818392
А мы итак доверяем Карпину и набрались терпения. Просто оно уже не бесконечное... Ждем тебя - лет через 3-5!
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Ловкий Бубен
1631907412
Да именно так они и считали: как только Черчесов уйдёт - сборная сразу спасена, потому что это не футболисты виноваты, это он всё , вот любой другой, даже просто профиль вырезанный из фанеры - лучше Черчесова, это он всё виноват а не футболисты, : да он же поставил не того, да он же Дзюбу вызвал, да он же Смолова не вызвал, вот новый крутой тренер вызавет всех кого надо и они сразу же начнут всех мочить и всем этим мальтам и кипрам впарят, дебилы отписывались на Бомбардире сотнями , навальнятки, такие прыщички злобные строчили тут день и ночь , усы у "Чабана" не такие , это он сборную загубил, уж мы то знаем , а футболисты то здесь причём ? Лишь бы Дзюбы не было....
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