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    Кержаков: «Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить, – дилетанты»

    Тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    — Как ты отнесся к той волне негатива, которая обрушилась на команду Карпина после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой? Погребняк назвал такое отношение к национальной команде недопустимым.

    — Абсолютно согласен с Пашей. Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, — типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было.

    И если оценивать работу по результату, то он есть — семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • В сентябре россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14324

      Garrincha58 11 минут назад

      для вас якобы профи все болельщики лузеры и дилетанты

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