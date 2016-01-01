Роналду: «Возвращение в «Манчестер Юнайтед» – мое лучшее решение. Хочу войти в историю»

Правильно! В историю уже вошел. И движение свое продолжает. Прямо скажем - триумфально.
Нападающий Криштиану Роналду доволен, что летом вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он куплен у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.
«Возвращение сюда – лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Был подходящий момент для возвращения. Хочу войти в историю», – сказал португалец.
- Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между 2 матчами.
- Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
- Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» (14 сентября).
Роналду: «Ожидал, что забью «Ньюкаслу», но не два гола. Перед игрой я сильно нервничал»
Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль