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    Роналду: «Возвращение в «Манчестер Юнайтед» – мое лучшее решение. Хочу войти в историю»

    Нападающий Криштиану Роналду доволен, что летом вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он куплен у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.

    «Возвращение сюда – лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Был подходящий момент для возвращения. Хочу войти в историю», – сказал португалец.

    • Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между 2 матчами.
    • Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.
    • Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» (14 сентября).

    Роналду: «Ожидал, что забью «Ньюкаслу», но не два гола. Перед игрой я сильно нервничал»

    Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9945

      житель СПб 1 час назад

      Правильно! В историю уже вошел. И движение свое продолжает. Прямо скажем - триумфально.

      2
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      Рейтинг: +7717

      playsh > житель СПб 1 минуту назад

      Который раз уже вошёл, "скромняга",но этот вход с каждым разом всё слаще и слаще...Множественный оргазм,понимаешь.Браво,Криш,продолжай.

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