Роналду: «Возвращение в «Манчестер Юнайтед» – мое лучшее решение. Хочу войти в историю»

Нападающий Криштиану Роналду доволен, что летом вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он куплен у «Ювентуса» за 15 миллионов евро.

«Возвращение сюда – лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Был подходящий момент для возвращения. Хочу войти в историю», – сказал португалец.

Роналду установил рекорд АПЛ по промежутку между 2 матчами.

Роналду – самый возрастной автор гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ за последние 8 лет. Игроку 36 лет.

Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» (14 сентября).

Роналду: «Ожидал, что забью «Ньюкаслу», но не два гола. Перед игрой я сильно нервничал»

Мама Роналду присутствовала на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Португалец оформил дубль