Агент Маньяков: «У меня было предложение из «Мидлсбро» для Лунева»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе «Мидлсбро» к российскому вратарю Андрею Луневу.

«Андрей хотел в Европу. Я знаю, что они долго вели переговоры с «Зенитом». Руководители «Зенита» выстраивали свою переговорную стратегию, а Андрей и его агент – свою.

У меня было предложение из «Мидлсбро» для Андрея. Но поступило предложение от «Байера» и он его принял. Это желание игрока.

Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее – будешь играть, любые гарантии – чисто на словах. В «Мидлсбро» были достаточно средние деньги даже по меркам России», – сказал агент.