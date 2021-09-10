Агент Маньяков: «У меня было предложение из «Мидлсбро» для Лунева»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе «Мидлсбро» к российскому вратарю Андрею Луневу.
«Андрей хотел в Европу. Я знаю, что они долго вели переговоры с «Зенитом». Руководители «Зенита» выстраивали свою переговорную стратегию, а Андрей и его агент – свою.
У меня было предложение из «Мидлсбро» для Андрея. Но поступило предложение от «Байера» и он его принял. Это желание игрока.
Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее – будешь играть, любые гарантии – чисто на словах. В «Мидлсбро» были достаточно средние деньги даже по меркам России», – сказал агент.
- Лунев провел в «Зените» 4 сезона.
- Минувшим летом голкипер перешел в «Байер» в качестве свободного агента.
- Его контракт с немецким клубом рассчитан на 2 года.
Источник: Sport24