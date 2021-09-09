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    Агент Маньяков: «У меня было предложение из «Мидлсбро» для Лунева»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе «Мидлсбро» к российскому вратарю Андрею Луневу.

    «Андрей хотел в Европу. Я знаю, что они долго вели переговоры с «Зенитом». Руководители «Зенита» выстраивали свою переговорную стратегию, а Андрей и его агент – свою.

    У меня было предложение из «Мидлсбро» для Андрея. Но поступило предложение от «Байера» и он его принял. Это желание игрока.

    Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее – будешь играть, любые гарантии – чисто на словах. В «Мидлсбро» были достаточно средние деньги даже по меркам России», – сказал агент.

    • Лунев провел в «Зените» 4 сезона.
    • Минувшим летом голкипер перешел в «Байер» в качестве свободного агента.
    • Его контракт с немецким клубом рассчитан на 2 года.

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    Источник: Sport24

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