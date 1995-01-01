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    Аленичев: «Карпин завоюет путевку на чемпионат мира, почти не сомневаюсь»

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022.

    «В целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть.

    При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами – значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело – выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу – в матче и в турнире в целом.

    Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира – почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», – написал Аленичев в колонке для «СЭ».

    • В первых 3 матчах при Карпине сборная набрала 7 баллов.
    • Россияне имеют с Хорватией одинаковое количество очков в отборочной группе.
    • Балканцы лидируют по дополнительным показателям.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      заткнитемнерот 25 минут назад

      Мы почти верим

      0
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      Рейтинг: +9952

      NewLife 34 минуты назад

      Чего гадать ? Команда слабовата, играет в допотопный футбол, в который играли при футболистах Карпине и Аленичеве. Пройдем в стыках, значит повезло !

      0
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      Рейтинг: +1747

      tarasofka 1 час назад

      если посмотреть, кто прямо сейчас занимает вторые места в группах - то шансы пройти через стыки довольно высоки. главное не повторить марибор.

      2
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      Рейтинг: +590

      dim29 1 час назад

      слово почти(наречие) как раз и значит сомнение.

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      Рейтинг: +41

      3meeeD 1 час назад

      Через вторые места ,по стыкам,возможно.

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