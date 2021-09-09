Аленичев: «Карпин завоюет путевку на чемпионат мира, почти не сомневаюсь»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022.
«В целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть.
При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами – значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело – выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу – в матче и в турнире в целом.
Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира – почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», – написал Аленичев в колонке для «СЭ».
- В первых 3 матчах при Карпине сборная набрала 7 баллов.
- Россияне имеют с Хорватией одинаковое количество очков в отборочной группе.
- Балканцы лидируют по дополнительным показателям.