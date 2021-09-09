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  • Аленичев: «Карпин завоюет путевку на чемпионат мира, почти не сомневаюсь»

Аленичев: «Карпин завоюет путевку на чемпионат мира, почти не сомневаюсь»

9 сентября 2021, 10:57
18

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022.

«В целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть.

При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами – значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело – выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу – в матче и в турнире в целом.

Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира – почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», – написал Аленичев в колонке для «СЭ».

  • В первых 3 матчах при Карпине сборная набрала 7 баллов.
  • Россияне имеют с Хорватией одинаковое количество очков в отборочной группе.
  • Балканцы лидируют по дополнительным показателям.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (18)
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3meeeD
1631174313
Через вторые места ,по стыкам,возможно.
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dim29
1631174968
слово почти(наречие) как раз и значит сомнение.
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NewLife
1631179239
Чего гадать ? Команда слабовата, играет в допотопный футбол, в который играли при футболистах Карпине и Аленичеве. Пройдем в стыках, значит повезло !
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заткнитемнерот
1631179829
Мы почти верим
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Hektor 84
1631183413
Награди Валеру своим багажом)))
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ArReal
1631183683
Лишь бы что то ляпнуть -как мы завоюем её - если Хорватия нас дома рванет -а со 2 места в стыках нас будут ждать сильные сборные!?
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derrik2000
1631187241
"В целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним." ))))))))))))))))))) МА-ЛА-ДЕС!
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portero
1631188138
Валерим!!@ Но пока грустно было смотреть на половину персонажей в сборной, отстойные засранцы...
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vladimir-7
1631195273
Дима, тренерский штаб в сборной укомплектован Карпиным, твоя песня напрасна.
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житель СПб
1631199151
В Хорватии с высокой степенью вероятности проиграем. А вот с другими реальными конкурентами (я не про Мальту!) - еще посмотрим! И вот тогда станет понятно, что нас (сборную) ждет: ЧМ или телевизор.
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