Аленичев: «Карпин завоюет путевку на чемпионат мира, почти не сомневаюсь»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев оценил перспективы национальной команды квалифицироваться на ЧМ-2022.

«В целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть.

При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами – значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело – выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу – в матче и в турнире в целом.

Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира – почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», – написал Аленичев в колонке для «СЭ».