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    Григорий Иванов: «Россия должна выходить на ЧМ-2022 с первого места в группе»

    Президент «Урала» Григорий Иванов полагает, что сборная России имеет шансы финишировать в отборочной группе ЧМ-2022 на первом месте. Он присутствовал на матче с Кипром (2:0).

    «Думаю, что не временно сборная России занимает первое место в отборочной группе. Мы должны на чемпионат мира из этой группы выйти! С первого места? Конечно», – сказал Иванов.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10287

      BRO_football 34 минуты назад

      Да, Хорватия вот так просто возьмёт и уступит первое место России.

      0
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      Рейтинг: +7573

      playsh 35 минут назад

      Размечтался дурында,с похмела что ли?Хорваты быстро язык тебе причешут.

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      Рейтинг: +9055

      Cleaner 39 минут назад

      Да Россия должна ЧМ-2022 выигрывать влегкую! Пешком всех выносить!..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      jek718875 43 минуты назад

      Вот когда УРАЛ займёт 1 место в РПЛ, тогда и сборная будет выходить с 1 места на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +604

      Rabinovi_ch 52 минуты назад

      Гриша, займись своим клубом, а то он скоро в ФНЛ выйдет с первого места с конца.

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