Григорий Иванов: «Россия должна выходить на ЧМ-2022 с первого места в группе»

Президент «Урала» Григорий Иванов полагает, что сборная России имеет шансы финишировать в отборочной группе ЧМ-2022 на первом месте. Он присутствовал на матче с Кипром (2:0).
«Думаю, что не временно сборная России занимает первое место в отборочной группе. Мы должны на чемпионат мира из этой группы выйти! С первого места? Конечно», – сказал Иванов.
- Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
Источник: ТАСС