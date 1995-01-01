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    Отбор ЧМ-2022. Казахстан на последних секундах вырвал ничью у Украины

    Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (2:2) в матче 4-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

    Украина упустила победу, пропустив на последней компенсированной минуте от Руслана Валиуллина. Он оформил дубль.

    Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов появился на поле на 60-й минуте. Он сыграл за сборную впервые с октября 2020 года

    Украинцы сыграли вничью во всех четырех матчах отбора к ЧМ-2022.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

    Казахстан – Украина – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Яремчук, 2; 1:1 – Валиуллин, 74; 1:2 – Сикан, 90+3; 2:2 – Валиуллин, 90+6.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4763

      Из Твери Леха 2 минуты назад

      Моментов укры на 6-7 голов насоздавали. По ходу мимо Катара пролетят, хотя группа у них непредсказуемая.

      0
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      Рейтинг: +8611

      KOLBIS 16 минут назад

      Какая боль,какая боль,думали сыграют на ноль...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7479

      playsh 17 минут назад

      По самые помидоры,так сладко...
      Видимо,"Российским грязным газом" надышались,хи-хи...

      4
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      Рейтинг: +8009

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Отличный , драматический матч!..У Украины Караваев и Соболь просто полные нолики !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4763

      Из Твери Леха 25 минут назад

      А почему Украина играет слишком рано, а мы так поздно в рабочий день?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11761

      ilichkadr > Из Твери Леха 17 минут назад

      Часовой пояс Казахстана иной. Разница с Москвой 3 часа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7523

      Alekxei Z. > Из Твери Леха 1 минуту назад

      Мудило , играли в Казахстане , часовой пояс +2.
      Тебе это знакомо ?

      0
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      Рейтинг: +1685

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Жалею, что не смотрел. Спасибо Казахам за решительное поднятие настроения.

      4
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      Рейтинг: +4127

      AtticusFinch 37 минут назад

      Не успел зайти - уже классные новости))

      5
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      Рейтинг: +4763

      Из Твери Леха > AtticusFinch 25 минут назад

      Новость интересная, но у нас еще все впереди, лучше не злорадствовать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4304

      3a zenit 40 минут назад

      спасибо что всрали ставки)

      1
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      Рейтинг: +1685

      Красногорск_Фан > 3a zenit 26 минут назад

      В первый раз что ли пролетел на ставках , "на бетоне" ? Эх...

      0
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      Рейтинг: +1155

      Олег1204 48 минут назад

      пихуй, что тем что тем желаю поражений

      0
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      Рейтинг: +89044

      zigbert 50 минут назад

      Украинцы поплатились за собственную беспечность. Имея такое преимущество в начале матча и создав многочисленное количество моментов.Во втором тайме казахи выравняли игру а концовка получилась с захватывающим сюжетом.

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