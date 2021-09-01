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  • Отбор ЧМ-2022. Казахстан на последних секундах вырвал ничью у Украины

Отбор ЧМ-2022. Казахстан на последних секундах вырвал ничью у Украины

1 сентября 2021, 18:53
40

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (2:2) в матче 4-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

Украина упустила победу, пропустив на последней компенсированной минуте от Руслана Валиуллина. Он оформил дубль.

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов появился на поле на 60-й минуте. Он сыграл за сборную впервые с октября 2020 года

Украинцы сыграли вничью во всех четырех матчах отбора к ЧМ-2022.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

Казахстан – Украина – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яремчук, 2; 1:1 – Валиуллин, 74; 1:2 – Сикан, 90+3; 2:2 – Валиуллин, 90+6.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Украина
Комментарии (40)
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portero
1630511649
да уж , вколотили , вот что значит играть до конца....
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bomilazdeshnii
1630511826
Ай да Казахи!!!
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GoLenaStop
1630511875
Казахстан - браво!!! На волевых качествах классно приземлили борзоту! Удачи!
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lNeTl
1630512495
Все молодцы!Казахи показали характер
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zigbert
1630512749
Украинцы поплатились за собственную беспечность. Имея такое преимущество в начале матча и создав многочисленное количество моментов.Во втором тайме казахи выравняли игру а концовка получилась с захватывающим сюжетом.
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ArReal
1630513545
Не успел зайти - уже классные новости))
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Красногорск_Фан
1630514245
Жалею, что не смотрел. Спасибо Казахам за решительное поднятие настроения.
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Plyash
1630514708
По самые помидоры,так сладко... Видимо,"Российским грязным газом" надышались,хи-хи...
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Из Твери Леха
1630515634
Моментов укры на 6-7 голов насоздавали. По ходу мимо Катара пролетят, хотя группа у них непредсказуемая.
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Plyash
1630516626
До оргазма не хватило несколько секунд...
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