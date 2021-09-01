Отбор ЧМ-2022. Казахстан на последних секундах вырвал ничью у Украины

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (2:2) в матче 4-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

Украина упустила победу, пропустив на последней компенсированной минуте от Руслана Валиуллина. Он оформил дубль.

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов появился на поле на 60-й минуте. Он сыграл за сборную впервые с октября 2020 года

Украинцы сыграли вничью во всех четырех матчах отбора к ЧМ-2022.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

Казахстан – Украина – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яремчук, 2; 1:1 – Валиуллин, 74; 1:2 – Сикан, 90+3; 2:2 – Валиуллин, 90+6.

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