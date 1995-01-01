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    Президент «Ростова» – об отмене лимита: «В заявках будет по 17 легионеров, а молодежь закончит с футболом»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил против отмены лимита на легионеров.

    – Для меня очевидно, что при отмене лимита мы получаем ситуацию, когда в заявке многих клубов будет по 17 легионеров и по восемь доморощенных игроков, которым тяжело попасть в состав. Понятно, что 25-29-летний легионер почти со стопроцентной гарантией прямо сейчас отберет место в составе у молодого россиянина.

    Эта молодежь посидит 2-3 года, а потом некоторые закончат с футболом. А те, кто хочет продолжать, поедут играть не в топ-10 Европы, где есть лимит и уже наши футболисты будут являться легионерами, а в Армению и Казахстан, пойдут в российские лиги, где нельзя играть иностранцам. В чем тут развитие, если мы будем выгонять российских футболистов из российских же клубов?

    Я совладелец клуба, и как инвестор, вместе с партнерами активно развиваем академию и молодежную команду на перспективу ближайших 2-3 лет. Понимаю, что станет невыгодно вкладываться в академию – молодежь будет нужна для статистики. В этой ситуации 8 человек в заявке играть особой роли не будут.

    Мы искусственно загоняем в РПЛ иностранцев, даем им преференции и оставляем россиян просто для количества. То есть при переходе на вариант лимита «8+17» мы получали убыток, расставаясь с иностранцами, теперь нам говорят — повторите, только с россиянами. В чем тут смысл – заставлять клубы нести убытки дважды за два года — в том, чтобы не все пережили эти реформы?

    — На ваш взгляд, какие еще экономические последствия от предлагаемых реформ и что предлагает «Ростов»?

    — Произойдет еще больший разрыв между богатыми клубами и клубами региональными, снизится конкуренция, упадет интерес к футболу в регионах. Далее последует отток спонсоров и партнеров, что повлечет за собой сокращение бюджетов клубов.

    Что касается предложений, то правильным и логично обоснованным решением стало бы постепенное ослабление лимита, если мы решили пойти по этому пути. Я не считаю правильным бросаться из крайности в крайность и менять лимит каждый год.

    Так нельзя, такие резкие шаги просто убивают какое-либо даже среднесрочное планирование развития клуба. В нем просто нет смысла, если правила игры меняются каждый год, к чему нас сейчас и призывают. Это ненормально. Поэтому мое предложение – если решили идти по пути ослабления лимита, давайте делать это хотя бы постепенно: в следующем сезоне схема «9+16», еще через год «10+15».

    • Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».
    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +646

      ПалкоВводецъ 3 минуты назад

      Лимит это зло, развращающая молодых паспортистов огромными незаслуженными зарплатами.

      0
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      Рейтинг: +539

      RJM555 33 минуты назад

      Тоже мне знаток российского футбола....

      0
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      Рейтинг: +93

      Lordfrax 58 минут назад

      То есть хочешь сказать, что РФ никто не хочет в футбол играть и сейчас люди играют чисто из-за лимита?

      0
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      Рейтинг: +741

      Artemka444 1 час назад

      Бред полный

      0
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      Рейтинг: +2662

      Бухбух 1 час назад

      Если оставить лимит, то наш футбол опустится до уровня Лихтенштейна или Люксембурга, где в футбол играют те, для которых он не является основной работой. При этом наши паспортисты будут играть ничуть не лучше.

      1
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      Рейтинг: +932

      fhnv 1 час назад

      Что за дичь ты льёшь в уши!!! Нормально будет.Конкуренция будет. Если бедные клубы ,как ты выразился не смогут выставлять иностранцев ,а будут играть наши ребята. Не переживай их заметят и купят у тебя

      2
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      Рейтинг: +2204

      Чермындыр 1 час назад

      Как они резко за молодежь стали переживать, то! Как то ху.венько вы академии развиваете, если тебе сразу понятно стало, что любой легионер отберет место у российского игрока.
      В Англии практически во всех топ клубах куча иностранцев, и при этом есть и Кейн и Санчо, и Фоден, и Магуайер, и Маунт со Стерлингом

      4
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      Рейтинг: +410

      vsolon > Чермындыр 36 минут назад

      чо ты равняешь Англию и Россию ..это все равно что хрен с задницей равнять...

      1
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      Рейтинг: +2204

      Чермындыр > vsolon 33 минуты назад

      Я не равняю, а привожу в качестве примера того, что наличие большого числа легионеров еще не означает обязательное загнивание своих футболистов.

      0
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      Рейтинг: +4883

      maygli 1 час назад

      Никто не заставляет брать иностранцев, расти в своей академии футболистов и выставляй хоть 25 россиян. Какие проблемы? Просто нужно искать и растить в академии талантливых ребят, которые любят футбол и хотят играть, а не тех которых приводят за деньги из которых потом вырастают дельцы (как бы побольше заработать) для которых футбол тяжёлая и нудная работа не приносящая удовольствия, только бабки.

      3
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      Рейтинг: +1537

      tarasofka 1 час назад

      только полная отмена лимита способна изменить ситуацию, при которой наши малолетние зажравшиеся мажоры начнут рвать Ж, чтобы попасть в состав, а иначе останутся без обеда.

      5
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      Рейтинг: +2910

      Питерский князь > tarasofka 1 час назад

      Зажравшиеся паспортисты нам не нужны!

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      Рейтинг: +46422

      MaxRnD > tarasofka 1 час назад

      При ещё не отменённом лимите "малолетние зажравшиеся мажоры" U19 успешно "рвут жопу" (13 побед подряд !). Что не так ?

      https://soccer365.ru/clubs/10867/&tab=result_last

      Может всё-таки учителя #уёвые виноваты, а не лимит ?

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      Рейтинг: +932

      fhnv > tarasofka 1 час назад

      Вот и я так считаю! А то уже в корень обнаглели ! С 18 лет миллионные счета в долларах

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      Рейтинг: +46422

      MaxRnD > fhnv 56 минут назад

      Так может тогда есть смысл разобраться какие же такие наши клубы в первую очередь "калечат" молодёжь и вносят наибольший вклад в её развращение ?

      Или тихо этот пункт прокатим ?

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