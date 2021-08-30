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  • Президент «Ростова» – об отмене лимита: «В заявках будет по 17 легионеров, а молодежь закончит с футболом»

Президент «Ростова» – об отмене лимита: «В заявках будет по 17 легионеров, а молодежь закончит с футболом»

30 августа 2021, 14:43
23

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил против отмены лимита на легионеров.

– Для меня очевидно, что при отмене лимита мы получаем ситуацию, когда в заявке многих клубов будет по 17 легионеров и по восемь доморощенных игроков, которым тяжело попасть в состав. Понятно, что 25-29-летний легионер почти со стопроцентной гарантией прямо сейчас отберет место в составе у молодого россиянина.

Эта молодежь посидит 2-3 года, а потом некоторые закончат с футболом. А те, кто хочет продолжать, поедут играть не в топ-10 Европы, где есть лимит и уже наши футболисты будут являться легионерами, а в Армению и Казахстан, пойдут в российские лиги, где нельзя играть иностранцам. В чем тут развитие, если мы будем выгонять российских футболистов из российских же клубов?

Я совладелец клуба, и как инвестор, вместе с партнерами активно развиваем академию и молодежную команду на перспективу ближайших 2-3 лет. Понимаю, что станет невыгодно вкладываться в академию – молодежь будет нужна для статистики. В этой ситуации 8 человек в заявке играть особой роли не будут.

Мы искусственно загоняем в РПЛ иностранцев, даем им преференции и оставляем россиян просто для количества. То есть при переходе на вариант лимита «8+17» мы получали убыток, расставаясь с иностранцами, теперь нам говорят — повторите, только с россиянами. В чем тут смысл – заставлять клубы нести убытки дважды за два года — в том, чтобы не все пережили эти реформы?

— На ваш взгляд, какие еще экономические последствия от предлагаемых реформ и что предлагает «Ростов»?

— Произойдет еще больший разрыв между богатыми клубами и клубами региональными, снизится конкуренция, упадет интерес к футболу в регионах. Далее последует отток спонсоров и партнеров, что повлечет за собой сокращение бюджетов клубов.

Что касается предложений, то правильным и логично обоснованным решением стало бы постепенное ослабление лимита, если мы решили пойти по этому пути. Я не считаю правильным бросаться из крайности в крайность и менять лимит каждый год.

Так нельзя, такие резкие шаги просто убивают какое-либо даже среднесрочное планирование развития клуба. В нем просто нет смысла, если правила игры меняются каждый год, к чему нас сейчас и призывают. Это ненормально. Поэтому мое предложение – если решили идти по пути ослабления лимита, давайте делать это хотя бы постепенно: в следующем сезоне схема «9+16», еще через год «10+15».

  • Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».
  • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (23)
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maygli
1630324713
Никто не заставляет брать иностранцев, расти в своей академии футболистов и выставляй хоть 25 россиян. Какие проблемы? Просто нужно искать и растить в академии талантливых ребят, которые любят футбол и хотят играть, а не тех которых приводят за деньги из которых потом вырастают дельцы (как бы побольше заработать) для которых футбол тяжёлая и нудная работа не приносящая удовольствия, только бабки.
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Чермындыр
1630325086
Как они резко за молодежь стали переживать, то! Как то ху.венько вы академии развиваете, если тебе сразу понятно стало, что любой легионер отберет место у российского игрока. В Англии практически во всех топ клубах куча иностранцев, и при этом есть и Кейн и Санчо, и Фоден, и Магуайер, и Маунт со Стерлингом
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fhnv
1630325513
Что за дичь ты льёшь в уши!!! Нормально будет.Конкуренция будет. Если бедные клубы ,как ты выразился не смогут выставлять иностранцев ,а будут играть наши ребята. Не переживай их заметят и купят у тебя
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Бухбух
1630326116
Если оставить лимит, то наш футбол опустится до уровня Лихтенштейна или Люксембурга, где в футбол играют те, для которых он не является основной работой. При этом наши паспортисты будут играть ничуть не лучше.
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Artemka444
1630326166
Бред полный
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RJM555
1630328103
Тоже мне знаток российского футбола....
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Zubo
1630330223
если молодежь будет хорошо если играть то не закончит с футболом
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Psih86
1630333099
Закончат с футбол это прекрасно, пусть идут работать на обычные рабочие места, а то привыкли ни хера не делая бабло получать. А кто захочет пробиться, тот потом и кровью пробьётся и в состав и в сборную и возможно дальше в Европу. А пока такие ребята будут пробиваться, мы с вами будем смотреть нормальный футбол и возможно через несколько лет вернём свое место в Европейском рейтинге.
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Иван Петров 1986
1630338223
А сейчас - то где эта молодежь. В пивбарах и ночных клубах, уж лучше бы в Армению и Казахстан ехали.
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FanatSerj
1630493200
Тоже самое что и сказал Семин, только более разжёванное уже для тех кто не может планировать и анализировать последствия от изменений. Но уверен найдется 100500 ударенных, которые и эти "2+2" в уме сложить не смогут. Лимит это палка о двух концах, нельзя только им решить имеющиеся проблемы в РПЛ, какое бы решение по нему не было принято. С одной стороны лимита мы мотивируем клубы заниматься детским футболам и спортивными академиями, но завышаем ЗП паспортистам, с другой мы решаем вопрос по ЗП и выравниваем их с мировыми, но делаем абсолютно не нужные клубам академии и школы. А если они не нужны самим клубам то откуда молодежь вообще браться будет, только за счёт зарубежных школ, но это очень не системно и на удачу. Будет как в Египте, да есть один супер Салах, а вся остальная сборная дно.
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