Президент «Ростова» – об отмене лимита: «В заявках будет по 17 легионеров, а молодежь закончит с футболом»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил против отмены лимита на легионеров.

– Для меня очевидно, что при отмене лимита мы получаем ситуацию, когда в заявке многих клубов будет по 17 легионеров и по восемь доморощенных игроков, которым тяжело попасть в состав. Понятно, что 25-29-летний легионер почти со стопроцентной гарантией прямо сейчас отберет место в составе у молодого россиянина.

Эта молодежь посидит 2-3 года, а потом некоторые закончат с футболом. А те, кто хочет продолжать, поедут играть не в топ-10 Европы, где есть лимит и уже наши футболисты будут являться легионерами, а в Армению и Казахстан, пойдут в российские лиги, где нельзя играть иностранцам. В чем тут развитие, если мы будем выгонять российских футболистов из российских же клубов?

Я совладелец клуба, и как инвестор, вместе с партнерами активно развиваем академию и молодежную команду на перспективу ближайших 2-3 лет. Понимаю, что станет невыгодно вкладываться в академию – молодежь будет нужна для статистики. В этой ситуации 8 человек в заявке играть особой роли не будут.

Мы искусственно загоняем в РПЛ иностранцев, даем им преференции и оставляем россиян просто для количества. То есть при переходе на вариант лимита «8+17» мы получали убыток, расставаясь с иностранцами, теперь нам говорят — повторите, только с россиянами. В чем тут смысл – заставлять клубы нести убытки дважды за два года — в том, чтобы не все пережили эти реформы?

— На ваш взгляд, какие еще экономические последствия от предлагаемых реформ и что предлагает «Ростов»?

— Произойдет еще больший разрыв между богатыми клубами и клубами региональными, снизится конкуренция, упадет интерес к футболу в регионах. Далее последует отток спонсоров и партнеров, что повлечет за собой сокращение бюджетов клубов.

Что касается предложений, то правильным и логично обоснованным решением стало бы постепенное ослабление лимита, если мы решили пойти по этому пути. Я не считаю правильным бросаться из крайности в крайность и менять лимит каждый год.

Так нельзя, такие резкие шаги просто убивают какое-либо даже среднесрочное планирование развития клуба. В нем просто нет смысла, если правила игры меняются каждый год, к чему нас сейчас и призывают. Это ненормально. Поэтому мое предложение – если решили идти по пути ослабления лимита, давайте делать это хотя бы постепенно: в следующем сезоне схема «9+16», еще через год «10+15».