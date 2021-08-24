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  • Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками английского клуба

Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками английского клуба

24 августа 2021, 21:55
7

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

По информации L'Equipe, 36-летний форвард изучает вариант с переходом в английский клуб. Он уже обсуждал обстановку в команде с несколькими игроками «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил клубу из Манчестера услуги своего клиента.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
  • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
  • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Источник: L'Equipe
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Alex Y
1629831602
Арабы из МС лишили по конкурировать с арабами из ПСЖ по приобретениям)
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vmonomah17
1629833930
Хотелось бы увидеть криша в псж в атаке с месси и неймаром
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Not angry fan
1629837915
После всего, связанного с МЮ, навострить лыжи в МС? Неужели Рон настолько беспринципен? А не гон ли это?
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Cules2013
1629840628
бред, ни Сити, ни Пепу он не нужен, тем более сейчас
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Oldtrafford83
1629868981
САФ точно будет недоволен таким решением, одумайся Криш))
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