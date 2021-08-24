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    Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками английского клуба

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

    По информации L'Equipe, 36-летний форвард изучает вариант с переходом в английский клуб. Он уже обсуждал обстановку в команде с несколькими игроками «Ман Сити».

    Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил клубу из Манчестера услуги своего клиента.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

    Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

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    24.08.2021 21:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3235

      Oldtrafford83 2 часа назад

      САФ точно будет недоволен таким решением, одумайся Криш))

      0
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      Рейтинг: +12674

      Cules2013 10 часов назад

      бред, ни Сити, ни Пепу он не нужен, тем более сейчас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Not angry fan 11 часов назад

      После всего, связанного с МЮ, навострить лыжи в МС?
      Неужели Рон настолько беспринципен?
      А не гон ли это?

      0
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      Рейтинг: +1174

      vmonomah17 12 часов назад

      Хотелось бы увидеть криша в псж в атаке с месси и неймаром

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      Рейтинг: +2343

      BlackMurder > vmonomah17 4 часа назад

      Как ты себе представляешь это Неймар, икарди, димария, Месси, вератти , мбапе!)

      0
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      Рейтинг: +853

      Alex Y 12 часов назад

      Арабы из МС лишили по конкурировать с арабами из ПСЖ по приобретениям)

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