Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками английского клуба

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

По информации L'Equipe, 36-летний форвард изучает вариант с переходом в английский клуб. Он уже обсуждал обстановку в команде с несколькими игроками «Ман Сити».

Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил клубу из Манчестера услуги своего клиента.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»