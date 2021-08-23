Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш активно занимается трудоустройством своего клиента – за последние недели он контактировал с тремя клубами.

Услуги португальца предлагались «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.

Он проводит в «Ювентусе» 4-й сезон.

Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»