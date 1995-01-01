Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Роналдо сейчас с его зп балласт. Да и как игрок он уже не тянет, исключительно на чутье и базовым навыкам тащит. Сам уже ничего толком не создаёт и при этом очень сильно тащит одеяло на себя.
Я сейчас про топ уровень, то что он в том же РПЛ всех разорвёт я не сомневаюсь,
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
По информации журналиста Николо Скиры, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш активно занимается трудоустройством своего клиента – за последние недели он контактировал с тремя клубами.
Услуги португальца предлагались «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
- Он проводит в «Ювентусе» 4-й сезон.
- Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»