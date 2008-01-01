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    Бека-Бека: «Не терпится сыграть на великолепной «РЖД Арене»

    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился эмоциями от трансфера. Он ждет дебюта.

    «Я счастлив, что подписал контракт с «Локомотивом»! Хочу поблагодарить всех за тeплый приeм. Уже весь в нетерпении, чтобы выйти на поле и сыграть на этом великолепном стадионе», – сказал француз.

    • Бека-Бека перешел в «Локомотива» из «Кана» за 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.
    • Полузащитник заключил с новым клубом контракт на 5 сезонов.
    • Он будет выступать за московскую команду под 8-м номером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1554

      srg38 1 час назад

      Да хватит уже балаболить и подлизывать, доказывай на деле.

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