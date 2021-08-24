Бека-Бека: «Не терпится сыграть на великолепной «РЖД Арене»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился эмоциями от трансфера. Он ждет дебюта.
«Я счастлив, что подписал контракт с «Локомотивом»! Хочу поблагодарить всех за тeплый приeм. Уже весь в нетерпении, чтобы выйти на поле и сыграть на этом великолепном стадионе», – сказал француз.
- Бека-Бека перешел в «Локомотива» из «Кана» за 6 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов.
- Полузащитник заключил с новым клубом контракт на 5 сезонов.
- Он будет выступать за московскую команду под 8-м номером.
Источник: твиттер «Локомотива»