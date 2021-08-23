Прядкин: «У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире. А есть ли в другой лиге 5-6 команд, претендующих на высокие места?»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об уровне лиги.

— Как можете промежуточно оценить работу на посту президента РПЛ начиная с 2007 года по данный момент?

— Сложно выделить что-то одно. Если говорить про инфраструктуру, вы все видите: на сегодня РПЛ имеет одну из лучших инфраструктурных баз в Европе, да и в мире. Понятно, что основная заслуга принадлежит государству и акционерам клубов, которые инвестировали собственные средства в строительство стадионов.

Мы, в свою очередь, на протяжении многих лет создаем условия для совершенствования этой системы: это касается и требований, необходимых для качественного производства ТВ-сигнала, и систем контроля и управления доступом на стадион, и введения в лицензирование качественных инфраструктурных критериев, и других вещей. Все это в комплексе доказывает, что лига в этом отношении вышла на новый уровень.

Можно много спорить про качество спортивного продукта, производимого клубами РПЛ. Но посмотрите, есть ли в какой-либо лиге подобный соревновательный баланс? Пять-шесть клубов претендуют на самые высокие места каждый год! На каждом участке спортивной таблицы огромная конкуренция, и порой только на последних минутах матчей 30-го тура определяются участники еврокубков и команды, которые пойдут на понижение в классе.

Главный принцип работы РПЛ — это создание равных условий и возможностей для всех вне зависимости от бюджета и влияния. И я считаю, что именно такой подход создает правильные условия для конкуренции.

Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»