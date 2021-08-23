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  • Прядкин: «У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире. А есть ли в другой лиге 5-6 команд, претендующих на высокие места?»

Прядкин: «У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире. А есть ли в другой лиге 5-6 команд, претендующих на высокие места?»

23 августа 2021, 13:29
31

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об уровне лиги.

— Как можете промежуточно оценить работу на посту президента РПЛ начиная с 2007 года по данный момент?

— Сложно выделить что-то одно. Если говорить про инфраструктуру, вы все видите: на сегодня РПЛ имеет одну из лучших инфраструктурных баз в Европе, да и в мире. Понятно, что основная заслуга принадлежит государству и акционерам клубов, которые инвестировали собственные средства в строительство стадионов.

Мы, в свою очередь, на протяжении многих лет создаем условия для совершенствования этой системы: это касается и требований, необходимых для качественного производства ТВ-сигнала, и систем контроля и управления доступом на стадион, и введения в лицензирование качественных инфраструктурных критериев, и других вещей. Все это в комплексе доказывает, что лига в этом отношении вышла на новый уровень.

Можно много спорить про качество спортивного продукта, производимого клубами РПЛ. Но посмотрите, есть ли в какой-либо лиге подобный соревновательный баланс? Пять-шесть клубов претендуют на самые высокие места каждый год! На каждом участке спортивной таблицы огромная конкуренция, и порой только на последних минутах матчей 30-го тура определяются участники еврокубков и команды, которые пойдут на понижение в классе.

Главный принцип работы РПЛ — это создание равных условий и возможностей для всех вне зависимости от бюджета и влияния. И я считаю, что именно такой подход создает правильные условия для конкуренции.

Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (31)
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Боцман59rus
1629714867
- либо дурак, либо притворяется. и даже не знаю, что хуже)))
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oyabun
1629714893
Очень интересная позиция - раз 5-6 команд борются за победу в Первенстве, то и уровень Российского футбола высокий. Это по Прядкину. А по факту на международных выступлениях полное фиаско и чем дальше, тем хуже. Вот настоящий показатель уровня нашего футбола! Кого он пытается обмануть? Обнуленного? Так наверху всем всё пофиг, лишь бы попилить то что ещё можно..
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111ax
1629715906
и как такой индивид одаренный стал президентом РПЛ? это говорит о возможных причинах почему весь футбол в РФ на таком низком уровне, рыба гниет с головы
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Fusballer
1629716215
На данный момент 16 команд претендуют! Даже Урал не потерял шансов на чемпионство! "У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире" - а тренируются в Австрии даже летом. И с газонами беда.
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Soccerdealer63
1629716592
Идиот... Неудоумок... На "высокие места", каких...В ЛЮБОМ ЧЕМПИОНАТЕ минимум 4 (3 призовых в турнире + кубок), а с учётом еврокубковых мест, то чаще и больше ... всегда и везде ПРЕТЕНДУЮТ НЕСКОЛЬКО КОМАНД!))) Просто ... никакой ОДИН "ЗЕНИТ" ГАЗМЯСОВСКИЙ НЕ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ ЭТИ "МЕСТА"))) В подобном контексте слово "места", очевидно, призвано означать "высокие места" НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ! Серёга хотел хитрожопенько заместить высокие смыслы в одну кучу?)))) Не вышло! ЗНАЕМ МЫ НАШЕ МЕСТО (НАШИ "МЕСТА") В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ.... Увы
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Сильвербой
1629717132
И вот так же во всех отраслях в этой стране! Эти ублюдки нечего не видят и не хотят видеть. Им говоришь - зарплаты маленькие, уровень жизни на нуле, а они - посмотрите какие у нас самолеты, им говоришь - медицина в жопе, они - посмотрите какие у нас ракеты... Им говоришь - спорту пи..зда (футболу в частности), а они - посмотрите какие у нас стадионы! Да на этих стадионах играть некому!
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Из Твери Леха
1629717819
Аааа, дак вот чем они гордятся) Понятно! То, что 30 туров уровень футбола - *овно, так это ладно! главное, что интрига есть! Ура, товарисчи!
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almanev
1629719383
Прядкину дорога в Единую Россию )
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NewLife
1629719415
Проходимец ! 1) Приписал работу клубов по инфраструктуре себе; 2) Наврал про "соревновательный баланс"; 3) Забыл про избиения и унижения болельщиков омоном; 4) Забыл о выдаче лицензий банкротам и про игнорирование спортивного принципа при приеме в лигу; 5) нелучшие газоны и ущербное судейство.
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Snek
1629720686
А причём тут Прядкин? Стадионы? Строились к ЧМ в основном, свои построили только три, за частные средства ЦСКА, Спартак и Краснодар. Инфраструктура? Опять же строилось многое к ЧМ, а что было частными руками построены, в списке опять три клуба. Причём инфраструктура не создаёт в полной мере то, что должна создавать, поэтому даже Федун заявлял, что она нафиг не нужна, отменили бы лимит только. Текущая инфраструктура создаёт лимитчиков с паспортами и завышенной з\п, но никак не молодые таланты, на которых спрос во всей Европе, а значит она просто физически не может быть одной из лучших. Это как завод, который ничего не производит, не может быть лучшим.
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