Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Прядкин: «У РПЛ одна из лучших инфраструктурных баз в мире. А есть ли в другой лиге 5-6 команд, претендующих на высокие места?»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об уровне лиги.

    — Как можете промежуточно оценить работу на посту президента РПЛ начиная с 2007 года по данный момент?

    — Сложно выделить что-то одно. Если говорить про инфраструктуру, вы все видите: на сегодня РПЛ имеет одну из лучших инфраструктурных баз в Европе, да и в мире. Понятно, что основная заслуга принадлежит государству и акционерам клубов, которые инвестировали собственные средства в строительство стадионов.

    Мы, в свою очередь, на протяжении многих лет создаем условия для совершенствования этой системы: это касается и требований, необходимых для качественного производства ТВ-сигнала, и систем контроля и управления доступом на стадион, и введения в лицензирование качественных инфраструктурных критериев, и других вещей. Все это в комплексе доказывает, что лига в этом отношении вышла на новый уровень.

    Можно много спорить про качество спортивного продукта, производимого клубами РПЛ. Но посмотрите, есть ли в какой-либо лиге подобный соревновательный баланс? Пять-шесть клубов претендуют на самые высокие места каждый год! На каждом участке спортивной таблицы огромная конкуренция, и порой только на последних минутах матчей 30-го тура определяются участники еврокубков и команды, которые пойдут на понижение в классе.

    Главный принцип работы РПЛ — это создание равных условий и возможностей для всех вне зависимости от бюджета и влияния. И я считаю, что именно такой подход создает правильные условия для конкуренции.

    Прядкин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках: «Нужно искать системные и последовательные решения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      vsolon 15 минут назад

      шериф молдавский вошел в групповую стадию Л,Ч. а где наши 5-6 клубов претендующие на высокие места?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3324

      Snek 20 минут назад

      А причём тут Прядкин?
      Стадионы? Строились к ЧМ в основном, свои построили только три, за частные средства ЦСКА, Спартак и Краснодар.
      Инфраструктура? Опять же строилось многое к ЧМ, а что было частными руками построены, в списке опять три клуба.
      Причём инфраструктура не создаёт в полной мере то, что должна создавать, поэтому даже Федун заявлял, что она нафиг не нужна, отменили бы лимит только. Текущая инфраструктура создаёт лимитчиков с паспортами и завышенной зп, но никак не молодые таланты, на которых спрос во всей Европе, а значит она просто физически не может быть одной из лучших. Это как завод, который ничего не производит, не может быть лучшим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1907

      evgevg13 29 минут назад

      Живущие в ином измерении да не поймут простых людей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8720

      Cleaner > evgevg13 27 минут назад

      Живущие в Едином измерении да не поймут простых людей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9665

      NewLife 41 минуту назад

      Проходимец !
      1) Приписал работу клубов по инфраструктуре себе;
      2) Наврал про "соревновательный баланс";
      3) Забыл про избиения и унижения болельщиков омоном;
      4) Забыл о выдаче лицензий банкротам и про игнорирование спортивного принципа при приеме в лигу;
      5) нелучшие газоны и ущербное судейство.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      almanev 41 минуту назад

      Прядкину дорога в Единую Россию )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8720

      Cleaner > almanev 30 минут назад

      Да он 100% там!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4106

      TOMSON 51 минуту назад

      Интрига у нас искусственная. Из года в год одно и тоже. Сначала лидеру (обычно Зениту) не дают убежать, а потом, когда у этого лидера начинается спад (ЕК, травмы и прочее) начинают немного помогать. По итогу финиш всегда на тоненького, но чемпион кажется кабинетным, тк помогают всем кто угоден и топят остальных. Соответсвенно спортивной составляющей все меньше и результаты в ЕК, где требуется именно играть, все хуже.
      При Прядкине, что лига что сборная деградировала. И самое главное никаких реформ, кроме изменения туда сюда лимита не было.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6615

      Fusballer > TOMSON 20 минут назад

      Внедрят швейцарскую систему - вот тогда попрут победы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      Semargl18 57 минут назад

      Ну давай смотреть... в Италии есть в Англии есть в Испании тоже есть в Германии есть во Франции тоже есть... а какие чемпионаты ты су..дарь смотрел? где нет то?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1907

      evgevg13 > Semargl18 28 минут назад

      в Антарктиде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8720

      Cleaner 1 час назад

      Раньше удивлялся, как на Украине управленцев в мусорный бак пихали. Теперь понимаю. Таким руководителям там САМОЕ МЕСТО!..(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4675

      Из Твери Леха 1 час назад

      Аааа, дак вот чем они гордятся) Понятно! То, что 30 туров уровень футбола - *овно, так это ладно! главное, что интрига есть! Ура, товарисчи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8818

      alp 1 час назад

      футбол в стране деградирует, но у нас все равно все самое лучшее... гениально!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru