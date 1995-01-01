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    Газизов: «Уфа» со спонсорством «Газпрома» станет сателлитом «Зенита»? Болтать надо меньше! Счет на табло!»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов.

    «Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру. Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом».

    «Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счeт на табло!» – сказал Газизов.

    • На этой неделе сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».
    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Artemka444 1 час назад

      Как всегда балаболит
      Балабол от Бога

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      Рейтинг: +2504

      Derzkiy1 1 час назад

      Показуха, весь рпл за Газпром кормится и фарм команды! Дураку понятно, что лояльны все будут к сениту

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      Рейтинг: +9415

      житель СПб 2 часа назад

      Доминировала на поле...? Лечиться надо. Но 3 очка, действительно, отдавать не собирались.

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