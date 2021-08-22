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  • Газизов: «Уфа» со спонсорством «Газпрома» станет сателлитом «Зенита»? Болтать надо меньше! Счет на табло!»

Газизов: «Уфа» со спонсорством «Газпрома» станет сателлитом «Зенита»? Болтать надо меньше! Счет на табло!»

22 августа 2021, 00:27
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов.

«Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру. Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом».

«Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счeт на табло!» – сказал Газизов.

  • На этой неделе сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».
  • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ.
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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житель СПб
1629582500
Доминировала на поле...? Лечиться надо. Но 3 очка, действительно, отдавать не собирались.
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Derzkiy1
1629583487
Показуха, весь рпл за Газпром кормится и фарм команды! Дураку понятно, что лояльны все будут к сениту
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Artemka444
1629584676
Как всегда балаболит Балабол от Бога
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Garrincha58
1629616167
молодец ТРЕНЕР Стукалов полность переиграл тренеришку Семака с его ссыкливой тактикой уже просто ни в какие рамки у тебя сидят игроки Азмун и Мостовой а ты выпускаешь в жару мёртвого Дзюбу и никакого Ерохина и хочешь набрать на халяву три очка забив один гол и забив на игру скорей бы уже ЛЧ и вас там раздербанят по хлеще Уфы
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paracetamol
1629618270
Не будет тебе Газиз лярда от газпромовской структуры за такие слова!
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kazak1975
1629662230
Очередная глупость.Не будет клуб сливать игры. На это способны лишь игроки. Да и то - ушлёпки.
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