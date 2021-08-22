Газизов: «Уфа» со спонсорством «Газпрома» станет сателлитом «Зенита»? Болтать надо меньше! Счет на табло!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Ничью уфимцам принес Гамид Агаларов.

«Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру. Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом».

«Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства «Газпрома»? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счeт на табло!» – сказал Газизов.