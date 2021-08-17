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  • Баринов – об интересе «Зенита»: «В России буду выступать только за «Локомотив»

Баринов – об интересе «Зенита»: «В России буду выступать только за «Локомотив»

17 августа 2021, 12:15
10

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

— Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?

— Ничего не буду отвечать.

— Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?

— Да, я остаюсь в «Локомотиве».

— В России клуб, за который ты будешь выступать, – это только «Локомотив»?

— Да.

  • Баринов – воспитанник «Локомотива».
  • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за него 8 миллионов.
  • Баринов провел 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (10)
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Guinnesss
1629193199
Так держать!
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Алехсбургер.
1629201702
Спартак тебя ждёт с нетерпением..) Артём Сергеевич тоже пылал ненавистью,но радостно воспылал любовью. Это -бизнес,сынок.
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Taps
1629202993
Молодец, нахрен ты "Зениту" нужен ...
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baden69
1629204056
Интересный заголовок, который не совсем адекватен тому интервью, что дано ниже. Вопросы задавались с целью получить нужный односложный ответ, а не возможность подискутировать. Хотя, если его не будет в Зените, то выиграет от этого только Зенит, а не игрок.
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Антибиотик
1629208285
Неуверенные ответы)) Ну, да ладно, главное, что остается с нами. За последнее время сдал в игре, нужно возвращаться на прежний уровень.
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житель СПб
1629209918
И он молодец, и особенно - нам хорошо!
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Горкин Блеванов
1629217577
...а когда Локомотив не продлит контракт будешь играть за Уфу
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Artemka444
1629220111
Ни о чем, Зенит точно не усилит!!!
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paracetamol
1629268982
Интерес Зенита к этому костолому явно высосан агентом из пальца, а возможно другого места.
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Паровоз888
1629280793
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
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