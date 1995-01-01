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    Баринов – об интересе «Зенита»: «В России буду выступать только за «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

    — Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?

    — Ничего не буду отвечать.

    — Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?

    — Да, я остаюсь в «Локомотиве».

    — В России клуб, за который ты будешь выступать, – это только «Локомотив»?

    — Да.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за него 8 миллионов.
    • Баринов провел 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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