Баринов – об интересе «Зенита»: «В России буду выступать только за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
— Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?
— Ничего не буду отвечать.
— Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?
— Да, я остаюсь в «Локомотиве».
— В России клуб, за который ты будешь выступать, – это только «Локомотив»?
— Да.
- Баринов – воспитанник «Локомотива».
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за него 8 миллионов.
- Баринов провел 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»