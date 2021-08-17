Баринов – об интересе «Зенита»: «В России буду выступать только за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

— Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?

— Ничего не буду отвечать.

— Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?

— Да, я остаюсь в «Локомотиве».

— В России клуб, за который ты будешь выступать, – это только «Локомотив»?

— Да.