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«Рубин» опроверг интерес к Дзюбе

16 августа 2021, 14:29
15

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники.

Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», – сказал Яровинский.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом, но в нем есть опция продления.
  • В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.
  • «Рубин» и «Зенит» лидируют в РПЛ.

Metaratings: Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем
Комментарии (15)
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ilichkadr
1629113585
Кто бы сомневался, что кукарекание от Metaratings это всегда утятина.
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Томик
1629113827
Я вас умоляю! Лёне этого дурика великовозрастного и в сети хватит.
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paracetamol
1629113961
Таких "друзей", как рубильники, за ...., да в музей!
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NewLife
1629116605
К зюбе есть интерес только у Азмунки.
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Дедуктор
1629121903
Моё уважение - Олегу Яровинскому. Предельно конкретный и предельно корректный ответ. Профессионал! У хрюканов таких нет. Да и у Зенита, кстати тоже.
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Sancho010365
1629122241
Если капитану сборной России ставят условия на счёт игрового времени, Дзюбе нужно дать согласие и покинуть команду. В Зените не всё хорошо далеко. И закончится плохо, загубят молодых бразильцев и толку не будет. Вот тут и нужен Луческу, да поздно, прохлопали. Как только уйдёт Дзюба из команды и начнётся ЛЧ следующий Семак на выход.
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Mister_Tomsk
1629126571
рубину зюба сможет помочь, а вот в зените, он уже все. не те скоростя и не то желание. карманы себе хорошо набил, по этому пусть уже идет на низ.
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