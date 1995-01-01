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    «Рубин» опроверг интерес к Дзюбе

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    «Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники.

    Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», – сказал Яровинский.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом, но в нем есть опция продления.
    • В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • «Рубин» и «Зенит» лидируют в РПЛ.

    Metaratings: Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12444

      paracetamol 2 минуты назад

      Таких "друзей", как рубильники, за ...., да в музей!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3661

      Semenycch 3 минуты назад

      Рубин, зачем комментировать этот идиотизм, Дзюба ведущий игрок в Зените и Семак никогда его не отдаст. А травля московских СМИ по отношению к игрокам Зенита не новость. Помните как травили Александра Кержакова?

      0
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      Рейтинг: +5891

      Томик 4 минуты назад

      Я вас умоляю! Лёне этого дурика великовозрастного и в сети хватит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11529

      ilichkadr 8 минут назад

      Кто бы сомневался, что кукарекание от Metaratings это всегда утятина.

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