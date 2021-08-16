«Рубин» опроверг интерес к Дзюбе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники.
Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», – сказал Яровинский.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом, но в нем есть опция продления.
- В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.
- «Рубин» и «Зенит» лидируют в РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»