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    Metaratings: Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

    По информации Metaratings, петербургский клуб ищет варианты для аренды 32-летнего футболиста, у которого возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

    В услугах форварда заинтересован казанский «Рубин».

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом, но в нем есть опция продления.
    • В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +20073

      vladimir-7 6 минут назад

      Да, Дзюба сам говорил о Слуцком, что любит попастых, но вот, что
      касается Рубина, не могу понять Слуцкого, если это правда с Дзюбой,
      зачем надо разваливать наигранный стиль игры команды, сейчас
      все стараются и играют командой, а с приходом бревна, вся схема
      летит в попу, будет так, заброс на Дзюбу и отскок кому-нибудь.
      Может быть Рубину надоело быть в группе лидеров и он решил вернуться в подвал.

      1
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      Рейтинг: +1503

      gor77 12 минут назад

      Конфликт не конфликт, слухи и прочее, но пока так:
      Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию о том, что клуб может арендовать у «Зенита» нападающего Артема Дзюбу.
      По его словам, казанцы не планируют приглашать 32-летнего форварда.
      Ключевая причина этому — большие финансовые запросы футболиста, которые в Казани на данный момент покрывать не в состоянии.
      Ну и так далее.

      0
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      Рейтинг: +24605

      Боцман59rus 15 минут назад

      - нужно было делать раньше, Дзюба разорвал бы Рукава одной левой. ...или правой, как там он это делает, не помню)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      playsh 16 минут назад

      Интересная новость,однако.Есть информация,что не только потеря спортивной кондиции способствовала этому решению,но и длинный язык Дзюбы в плане подколоть,съязвить,обидеть ну и прочее тупая злость в отношении Азмуна.Верно или нет,не знаю - за что взял,за то и отдал.Не зря говорят - язык мой враг мой.Думаю,в скорости мы всё узнаем.

      0
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      Рейтинг: +1605

      Lenin26 > playsh 12 минут назад

      Интересная инфа,насколько надёжный источник?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7221

      playsh > Lenin26 2 минуты назад

      С другом своим из Питера вчера по скайпу общался,он ярый фанат со стажем,со стадиона не вылезает.Типа,в Питере об этом уже во всю базарят.
      Вы же тоже Питерец,что-нибудь слышали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1605

      Lenin26 21 минуту назад

      Хотя у Рубина как раз проблемы с центрфорвардом,Деспота же от заявили после отбора в ЛК.Может относительно Рубина не такой и плохой вариант.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Иван Петров 1986 36 минут назад

      В ФНЛ возьмут с охотой, а Рубин жалко будет, если он придет.

      3
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      Рейтинг: +2828

      Dgad 1 час назад

      Дзюба конечно откровенно сдал в последнее время, скорость вообще упала. Корпусом конечно он хорошо работает, цепляется за верховые мячи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не сомневаюсь что в таком случае будет включена опция - не играть с Зенитом.
      Злить Дзюбу опасно. В этом случае он выдает хорошие матчи.
      Лучше бы в АПЛ пошел. Там и потолкаться можно и встать на колено и вообще чудиков полно.

      1
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      Рейтинг: +1259

      R_a_i_n > Красногорск_Фан 1 час назад

      В АПЛ бревна не берут. Там нужно играть и бегать. Рукаку так не умеет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2396

      Andrering87 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Какой ему АПЛ, он дерево и пешеход!! Он там никому не нужен...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1748

      almanev > Красногорск_Фан 55 минут назад

      Ты, наверно, хотел написать ФНЛ, а не АПЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +6430

      Fusballer > almanev 54 минуты назад

      Фарерская национальная лига

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3661

      Semenycch 1 час назад

      Чушь!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7345

      "supermax" > Semenycch 24 минуты назад

      найдешь себе нового кумира

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1417

      mahan 1 час назад

      Может конечно и утка, но всё везде где играет Дзюба он рано или поздно начинает творить гадости.

      3
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      Рейтинг: +6430

      Fusballer > mahan 56 минут назад

      Кому - гадости, а кому - радости.

      2
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      Рейтинг: +7221

      playsh > mahan 19 минут назад

      Всё верно сказали,так оно и есть.Не плюй в колодец,с которого сам пьёшь.

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