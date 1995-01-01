Metaratings: Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

Да, Дзюба сам говорил о Слуцком, что любит попастых, но вот, что
касается Рубина, не могу понять Слуцкого, если это правда с Дзюбой,
зачем надо разваливать наигранный стиль игры команды, сейчас
все стараются и играют командой, а с приходом бревна, вся схема
летит в попу, будет так, заброс на Дзюбу и отскок кому-нибудь.
Может быть Рубину надоело быть в группе лидеров и он решил вернуться в подвал.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
По информации Metaratings, петербургский клуб ищет варианты для аренды 32-летнего футболиста, у которого возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.
В услугах форварда заинтересован казанский «Рубин».
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом, но в нем есть опция продления.
- В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.