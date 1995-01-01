Metaratings: Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Metaratings, петербургский клуб ищет варианты для аренды 32-летнего футболиста, у которого возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

В услугах форварда заинтересован казанский «Рубин».