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РПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал ничью у «Зенита»

15 августа 2021, 19:27
285

Закончился матч 4-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды сыграли вничью – 1:1.

Оба гола забиты с пенальти во втором тайме. У петербуржцев отличился Алексей Сутормин, у москвичей – Федор Смолов.

«Зенит» с 51-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил полузащитник Далер Кузяев.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

Удаления: нет – Кузяев, 51.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Куликов (Лисакович, 86), Магкеев, Смолов, Камано (Рыбчинский, 57), Зе Луиш.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел (Мостовой, 88), Малком (Сутормин, 73), Азмун (Дзюба, 88).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (285)
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oyabun
1629045059
Командам спасибо за красивую игру. По самоотдаче, желанию играть до конца никаких вопросов. Вопросы к Карасеву - ну до чего же очевидно не хотел ставить пенальти в ворота Зенита! Палево же! Хорошо ВАР в этот раз сработал как надо.
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zra78
1629045129
Из всего этого жаль только что Карасёв оказывается тоже газпромовскойшлюхой...
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knikos
1629045169
В большинстве вырвал ничью. "круто" написано. Если бы в меньшинстве вырвал победу - я бы мог понять такой пафос . Перед пеналем в ворота Зенита было явное нарушение на зенитовца , Карась - в Европе Карасёв , а в России , карась и есть карась . Ну и когда МакГеев валил Азмуна всеми правдами и неправдами , даже не свистнул , хотя там минимум "желтяк " был . Карась завалил этот матч , причём в обе стороны. Т.е. не подсуживал никому , просто обосрался .
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portero
1629045179
Хвалил Карасёва перед игрой, но мужичок поплыл или умысел имел, накосячил прилично...
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Ловкий Бубен
1629045685
Из серии Локомотив не сможет - Семак поможет, Сергей Богданыч, а почему Кузяева в перерыве на заменили ??? Любопытно просто, ну это ладно, но две последние замены не выпустил раньше ????? Это трудно поддаётся обьяснению , ПОЧЕМУ раньше замены не сделал ???? Неужели не видно игроки вдесятером устали, опустились низко, сил нет уже домохозяйке видно , ты выпускаешь когда уже из сетки вынимать нужно ?????? ПОЧЕМУ ?????? Сергей Богданыч, сила твоего гения необьяснима , я лично её понять не могу
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insider_retro
1629046144
При всей беспредельной кутерьме на поле, не увидел заявленной сдачи Локо за предшествующие оплеухи... В большинстве всё смотрелось беззубо... Можно традиционно иметь претензии к Зениту, но нынче он даже в меньшинстве выглядел лучше...
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NewLife
1629046446
Здоровья Малкому, надеюсь не сотрясение.
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Бриг
1629046464
Зенит в меньшинстве делал на поле что хотел - молодцы. Если бы заменили Кузяева в перерыве - Локо был бы смят. Жаль, что Малкома чуть не убили - удалять нужно за такое.
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Zenit_Zenit
1629047778
Локо как всегда против Зенита играл грубо и бестолково. Наши упустили три 100% возможности взятия ворот. Сказать, что игра была равная - пойти против истины. Зенит был явно сильнее даже вдесятером. Реализация, подводит реализация. Но, ничья на выезде с Локо вполне приличный результат. Карась облажался. Зенит - Чемпион!
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Spirit_78
1629049070
Если найдётся какое-нибудь свиное рыло, которое будет утверждать, что Зенит тянут судьи - нужно будет ткнуть этим самым рылом в сегодняшний матч с паровозом.
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