РПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал ничью у «Зенита»

Закончился матч 4-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды сыграли вничью – 1:1.

Оба гола забиты с пенальти во втором тайме. У петербуржцев отличился Алексей Сутормин, у москвичей – Федор Смолов.

«Зенит» с 51-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил полузащитник Далер Кузяев.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

Удаления: нет – Кузяев, 51.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Куликов (Лисакович, 86), Магкеев, Смолов, Камано (Рыбчинский, 57), Зе Луиш.

Зенит: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел (Мостовой, 88), Малком (Сутормин, 73), Азмун (Дзюба, 88).

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