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    РПЛ. «Локомотив» в большинстве вырвал ничью у «Зенита»

    Закончился матч 4-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды сыграли вничью – 1:1.

    Оба гола забиты с пенальти во втором тайме. У петербуржцев отличился Алексей Сутормин, у москвичей – Федор Смолов.

    «Зенит» с 51-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил полузащитник Далер Кузяев.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

    Удаления: нет – Кузяев, 51.

    Локомотив: Гилерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Куликов (Лисакович, 86), Магкеев, Смолов, Камано (Рыбчинский, 57), Зе Луиш.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел (Мостовой, 88), Малком (Сутормин, 73), Азмун (Дзюба, 88).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии236
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      Рейтинг: +16078

      JTherry 33 секунды назад

      Карасев в РПЛ внезапно ослеп: дал незаслуженный пеналь в сторону Лохо за откровенный нырок Азмуна (дельфин)), и не заметил нарушения Кузяева на Живоглядове... правда, и Смолов тоже нырял (второй дельфин)) в штрафной площади бомжей, выпрашивая пенальти... в общем и целом по матчу игра была веселая, равная, поэтому счет вполне нормальный...

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      Рейтинг: +9

      esmir 4 минуты назад

      я не болельщик Зенита ( я за Пахтакор),если по честному во втором тайме надо было удалять игрока Локо! Локо играл очень грязно ! Карасев дебил натуральный ! Кержаков не вратарь ,Зениту нужен хороший вратарь уровня Акинфеева или Беленова (можно и Джанаева) Уважайте себя и других!

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      Рейтинг: +686

      qawzsexdr 5 минут назад

      Что с Федотовым? Почему не одной статьи про судейство по ходу матча. Эпизод ещё не случился, он уже пишет.

      0
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      Рейтинг: +56

      Вонючая бомжарня 8 минут назад

      Бомжар бомбит, потому что Карасёв видать плохо гонорар отработал

      1
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      Рейтинг: +9024

      knikos > Вонючая бомжарня 16 минут назад

      Да , он локовский гонорар не отработал , Этточно !

      1
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      Рейтинг: +2026

      Spirit_78 18 минут назад

      Если найдётся какое-нибудь свиное рыло, которое будет утверждать, что Зенит тянут судьи - нужно будет ткнуть этим самым рылом в сегодняшний матч с паровозом.

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      Рейтинг: +9024

      knikos > Spirit_78 14 минут назад

      Им пох , потому что они - свиньи ! Сколько раз их тыкани рылом в матч Зенит-Ахмат , когда у Азмуна гол чистый отобрали ? И что ? Помогло ? Не будь наивным ...

      3
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      Рейтинг: +14

      Мася_1989 > Spirit_78 8 минут назад

      Ахахах. Что не так с судейством? Оно было обоюдно корявым, ляпы в обе стороны.

      0
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      Рейтинг: +9024

      knikos > Мася_1989 4 минуты назад

      Ты его коммент внимательно прочёл ? Он написал о том , чтобы после этого матча свиные не орали , что Зенит тащат судьи ! Неужели по-русски плохо читаешь ?

      0
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      Рейтинг: +511

      vla4839 29 минут назад

      Карасёв отсудил очень неуверенно и с большим количеством грубых ошибок .В Европе судил нормально.Захвалили,зазнался.

      2
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      Рейтинг: +2324

      ААМ 32 минуты назад

      Кузяева надо был удалять в конце первого Тайма, а игрока Локо после удара по лицу бутсой во втором. Карасев не справился , а думал иначе.

      5
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      Рейтинг: +9024

      knikos 38 минут назад

      У Локо 6 "желтяков " за срывы атак !!! Не за грубость , а за срывы атак . По-другому остановить Зенит лоховые не в состоянии !

      5
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      Рейтинг: +4078

      AtticusFinch > knikos 30 минут назад

      Остановить Зенит -самому не смешно - у тебя там что маразм на старости лет))Попей слабительного))говнецо в тебе видно аж закипает)

      1
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      Рейтинг: +9024

      knikos > AtticusFinch 28 минут назад

      Нах ...пошёл . Про авто не забыл ? напоминаю ...

      1
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      Рейтинг: +24810

      пьяныйхоровод > AtticusFinch 27 минут назад

      Да это в тебе ( и у друзей твоих -сектантов) бурлит параша , после каждого матча Зенита . Не завидую вашим соседям .
      Хотя вы наверно все вместе .... живёте .

      1
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      Рейтинг: +4078

      AtticusFinch > пьяныйхоровод 25 минут назад

      Да не - в этом матче все по делу было -скучная тягучая игра...только время тратить на такое...

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      Рейтинг: +4078

      AtticusFinch > knikos 25 минут назад

      сам туда иди дурачок

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      Рейтинг: +24810

      пьяныйхоровод > AtticusFinch 21 минуту назад

      И так каждый раз . А зачем ? Чтобы выискивать "ошибки" судей в сторону Зенита ( не хера не замечая ошибки в сторону соперников Зенита ) . Ничего удивительного .

      3
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      Рейтинг: +290

      yaran56 38 минут назад

      Не все скоту масленица.

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      Рейтинг: +702

      Zenit_Zenit 40 минут назад

      Локо как всегда против Зенита играл грубо и бестолково.
      Наши упустили три 100% возможности взятия ворот.
      Сказать, что игра была равная - пойти против истины. Зенит был явно сильнее даже вдесятером.
      Реализация, подводит реализация.
      Но, ничья на выезде с Локо вполне приличный результат.
      Карась облажался.
      Зенит - Чемпион!

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