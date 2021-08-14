Главные новости дня. «Спартак» провел переговоры по возвращению Фернандо, Головин получил травму

35-летний Джеко заключил контракт с «Интером» на 2 года.

Головин травмировался в матче с «Лорьяном».

Агент Фернандо: «У нас были предварительные переговоры со «Спартаком».

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Варана.

«СЭ»: «Зенит» купил Клаудиньо за 12 миллионов.

РПЛ. «Спартак» минимально обыграл «Урал» и поднялся на седьмое место.

РПЛ. «Нижний Новгород» впервые проиграл, уступив дома «Уфе».

Зобнин: «Болельщики поблагодарили игроков «Спартака» после победы над «Уралом».

РПЛ. «Динамо» уступило «Ахмату» и упустило шанс возглавить таблицу.

РПЛ. «Ростов» проиграл дома ЦСКА и идет без побед.