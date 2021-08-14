Главные новости дня. «Спартак» провел переговоры по возвращению Фернандо, Головин получил травму

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2021 23:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9263

      Вомбат 1 час назад

      Фернандо? Тогда может и Зениту Данни вернуть. Они одного поколения. Стоять на поле еще могут, не упадут.

      0
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      Рейтинг: +3841

      ziborock > Вомбат 16 минут назад

      Фернандо - 29 а Данни - 38! Совсем одного поколения!)

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