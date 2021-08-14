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    «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Варана

    Центральный защитник Рафаэль Варан официально перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб объявил о заключении с новичком контракта до 30 июня 2025 года.

    Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Француз взял себе 19-й игровой номер.

    • Варан выступал за «Реал» с 2011 года.
    • Игрок провел 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8298

      Cleaner 1 час назад

      Как то Варан сдал в Реале. Не тот он, что был еще пару лет назад... 40 - хорошая цена за него сейчас.

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      Рейтинг: +2488

      Derzkiy1 > Cleaner 49 минут назад

      Топ 10 защитников он по любому входит. 40 думаешь хорошая цена? Если только ценники упали на все из за короны и убытков всех клубов

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      Рейтинг: +5869

      Томик 1 час назад

      Варана за 40. А Чалова за 25 не захотели продавать... И за Влашича какие-то несусветные деньги хотят, приговаривая что никого держать не будут. Чудны дела твои... Хотя может быть Варан - это подарок, а 40 миллионов - налог?

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      Рейтинг: +2488

      Derzkiy1 > Томик 50 минут назад

      40 за Варана, это как бесплатно почти

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      Рейтинг: +343

      Октавиус 1 час назад

      Совсем Перес стух. Хамеса отдал бесплатно, за Варана выторговал только 40, интересуется Давидом Луисом. Судя по всему, и Мбаппе будет только через год, только что делать в этом сезоне...

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