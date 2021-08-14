«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Варана

Центральный защитник Рафаэль Варан официально перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о заключении с новичком контракта до 30 июня 2025 года.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Француз взял себе 19-й игровой номер.