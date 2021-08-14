«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Варана

Как то Варан сдал в Реале. Не тот он, что был еще пару лет назад... 40 - хорошая цена за него сейчас.
Центральный защитник Рафаэль Варан официально перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб объявил о заключении с новичком контракта до 30 июня 2025 года.
Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Француз взял себе 19-й игровой номер.
- Варан выступал за «Реал» с 2011 года.
- Игрок провел 360 матчей, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.
Introducing our newest Red #MUFC @RaphaelVarane pic.twitter.com/yUjIsqgZ1H— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021