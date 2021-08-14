Corriere dello Sport: «Лацио» предложили подписать Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Италии.
По информации Corriere dello Sport, «Лацио» получил предложение подписать бразильца.
Римский клуб может арендовать 29-летнего футболиста. При этом каталонцы готовы платить значительную часть его зарплаты.
- Коутиньо не играет с конца декабря из-за операции на мениске.
- «Барса» потратила на трансфер хавбека 135 миллионов евро.
- Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Corriere dello Sport