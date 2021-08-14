Corriere dello Sport: «Лацио» предложили подписать Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Италии.

По информации Corriere dello Sport, «Лацио» получил предложение подписать бразильца.

Римский клуб может арендовать 29-летнего футболиста. При этом каталонцы готовы платить значительную часть его зарплаты.