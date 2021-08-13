Соболев – болельщикам «Спартака»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба.

Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле – будь это две минуты или весь матч, – делаю все, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее!

От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, «Спартак»!» – сказал Соболев.