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    Соболев – болельщикам «Спартака»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным»

    Нападающий Александр Соболев прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2026 года.

    «Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба.

    Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле – будь это две минуты или весь матч, – делаю все, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее!

    От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, «Спартак»!» – сказал Соболев.

    • Сообщалось, что Соболев будет получать 2 миллиона евро в год.
    • Также 24-летний форвард получил подписной бонус в размере 1 миллиона евро.
    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В его активе 19 голов и 8 ассистов в 42 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13026

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      Голы мы хотим увидеть прежде всего и побольше !!!

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      Рейтинг: +36

      Arturashvilli 16 минут назад

      За 2 ляма евро и я бы так говорил

      0
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