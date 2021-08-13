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  • Соболев – болельщикам «Спартака»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным»

Соболев – болельщикам «Спартака»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным»

13 августа 2021, 12:34
15

Нападающий Александр Соболев прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба.

Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле – будь это две минуты или весь матч, – делаю все, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее!

От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, «Спартак»!» – сказал Соболев.

  • Сообщалось, что Соболев будет получать 2 миллиона евро в год.
  • Также 24-летний форвард получил подписной бонус в размере 1 миллиона евро.
  • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
  • В его активе 19 голов и 8 ассистов в 42 матчах.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (15)
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Arturashvilli
1628848189
За 2 ляма евро и я бы так говорил
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Persona_non_Grata
1628848457
Голы мы хотим увидеть прежде всего и побольше !!!
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Garrincha58
1628853144
вот вот молодые смотрите как надо деньги выбивать из команд выиграли кубок пари-матч и зарплата 2 ляма плюс за лояльность лям и спрашивается зачем жилы рвать и куда то ехать здесь хорошо выиграют отлично проиграют ну и что ничего страшного и так у нас никогда не вырастут новые Аршавины Черенковы а будут вот такие герои как Дзюба или Соболев с Заболотным и будем мы болельщики смотреть футбол по тв АПЛ или серию А потому что на наших дзюв и соболёв смотреть уже неможно
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NewLife
1628854044
Отрабатывай, ждем.
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knikos
1628854676
Так ты и сейчас неравнодушен ! Когда после нырков дельфиньих на судью смотришь .
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vladimir-7
1628858076
Сложилось впечатление, что Федун специально выращивает дорогие деревья в спартаке.
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