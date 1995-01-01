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    Карпин – о Жиркове в сборной: «Если он будет на голову сильнее всех, то почему нет?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах защитника Юрия Жиркова в национальной команде.

    – Можно представить в сборной Жиркова? Он пока без команды, но вдруг подпишет контракт сейчас…

    – Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет?

    – Ему 38.

    – Да какая разница? У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет? Я не говорю «да», но почему «нет»?

    – С вами Алаев, Дюков не обсуждали обновление команды?

    – Нет, мы говорили, обсуждали, что есть ребята молодые, желательно команду обновлять. Может быть, не прямо сейчас, перед Хорватией, а в октябре-ноябре. Да, разговор был такой. И по мере возможности мы это будем делать. Но это не значит, что перед игрой с Хорватией стоит первостепенная задача обновить сборную.

    • Жирков с 1 июля находится без клуба.
    • Он провел 15 матчей за «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: -674

      СуперПАВ9 1 час назад

      Жирков круче роналду

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    • ...
      Рейтинг: +50332

      portero 1 час назад

      Юру уже на пенсию, ну не тянул он уже на поле, минут 30 это максимум и то не факт...

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      Рейтинг: -674

      СуперПАВ9 > portero 1 час назад

      Не надо ему на пенсию отличный игрок

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      Рейтинг: +19990

      vladimir-7 2 часа назад

      Карпин: "У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так". Вот
      оказывается какая задача У НАС, а мы-то думали – выиграть у Хорватии.

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