Карпин – о Жиркове в сборной: «Если он будет на голову сильнее всех, то почему нет?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах защитника Юрия Жиркова в национальной команде.

– Можно представить в сборной Жиркова? Он пока без команды, но вдруг подпишет контракт сейчас…

– Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет?

– Ему 38.

– Да какая разница? У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет? Я не говорю «да», но почему «нет»?

– С вами Алаев, Дюков не обсуждали обновление команды?

– Нет, мы говорили, обсуждали, что есть ребята молодые, желательно команду обновлять. Может быть, не прямо сейчас, перед Хорватией, а в октябре-ноябре. Да, разговор был такой. И по мере возможности мы это будем делать. Но это не значит, что перед игрой с Хорватией стоит первостепенная задача обновить сборную.