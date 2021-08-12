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  • Карпин – о Жиркове в сборной: «Если он будет на голову сильнее всех, то почему нет?»

Карпин – о Жиркове в сборной: «Если он будет на голову сильнее всех, то почему нет?»

12 августа 2021, 16:43
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о перспективах защитника Юрия Жиркова в национальной команде.

– Можно представить в сборной Жиркова? Он пока без команды, но вдруг подпишет контракт сейчас…

– Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет?

– Ему 38.

– Да какая разница? У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет? Я не говорю «да», но почему «нет»?

– С вами Алаев, Дюков не обсуждали обновление команды?

– Нет, мы говорили, обсуждали, что есть ребята молодые, желательно команду обновлять. Может быть, не прямо сейчас, перед Хорватией, а в октябре-ноябре. Да, разговор был такой. И по мере возможности мы это будем делать. Но это не значит, что перед игрой с Хорватией стоит первостепенная задача обновить сборную.

  • Жирков с 1 июля находится без клуба.
  • Он провел 15 матчей за «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий Карпин Валерий
Комментарии (3)
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vladimir-7
1628776509
Карпин: "У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так". Вот оказывается какая задача У НАС, а мы-то думали – выиграть у Хорватии.
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portero
1628778177
Юру уже на пенсию, ну не тянул он уже на поле, минут 30 это максимум и то не факт...
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Plyash
1628791436
Валера,работай,всё у тебя будет хорошо.Удачи тебе.
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