Brand Finance: «Барселона» потеряет 137 миллионов из-за ухода Месси

Консалтинговая фирма Brand Finance оценила финансовые потери «Барселоны» после ухода нападающего Лионеля Месси.
По информации AS, каталонский клуб потеряет в общей сложной 137 миллионов долларов. Из них 77 миллионов – спонсорские деньги, и 43 миллиона – выручка с продажи клубной атрибутики.
Стоимость самого бренда «Барселоны» уменьшится на 11%.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Источник: AS