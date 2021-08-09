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    Brand Finance: «Барселона» потеряет 137 миллионов из-за ухода Месси

    Консалтинговая фирма Brand Finance оценила финансовые потери «Барселоны» после ухода нападающего Лионеля Месси.

    По информации AS, каталонский клуб потеряет в общей сложной 137 миллионов долларов. Из них 77 миллионов – спонсорские деньги, и 43 миллиона – выручка с продажи клубной атрибутики.

    Стоимость самого бренда «Барселоны» уменьшится на 11%.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4909

      Давид59 57 минут назад

      Это было давно понятно. Рекламодатели и болельщики ходили "на Месси". У кого-то в Барселоне с арифметикой плохо.

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      Рейтинг: +1807

      acor94 > Давид59 39 минут назад

      Надеюсь теперь спонсоры поедут в РПЛ! У нас есть иранский месси.

      0
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      Рейтинг: -675

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ну и славненько

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