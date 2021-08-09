Brand Finance: «Барселона» потеряет 137 миллионов из-за ухода Месси

Консалтинговая фирма Brand Finance оценила финансовые потери «Барселоны» после ухода нападающего Лионеля Месси.

По информации AS, каталонский клуб потеряет в общей сложной 137 миллионов долларов. Из них 77 миллионов – спонсорские деньги, и 43 миллиона – выручка с продажи клубной атрибутики.

Стоимость самого бренда «Барселоны» уменьшится на 11%.