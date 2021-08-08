Самошников, Хвича, Деспотович – в старте «Рубина» на матч с «Ахматом»

«Рубин» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, В.Игнатьев, Костюков, Бакаев, Мусаев, И.Игнатьев.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Запасные: Мелихов, Уциев, Семенов, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Альсултанов.
- Встреча пройдет сегодня в Казани.
- Начало – в 20:00 мск.
Источник: сайт РПЛ