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    Самошников, Хвича, Деспотович – в старте «Рубина» на матч с «Ахматом»

    «Рубин» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, В.Игнатьев, Костюков, Бакаев, Мусаев, И.Игнатьев.

    «Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

    Запасные: Мелихов, Уциев, Семенов, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Альсултанов.

    • Встреча пройдет сегодня в Казани.
    • Начало – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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