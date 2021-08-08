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  • Главные новости дня. «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду», «Зенит» купил Клаудиньо

Главные новости дня. «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду», «Зенит» купил Клаудиньо

8 августа 2021, 00:22
2

«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом».

Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год.

38-летний Рибери может вернуться в «Баварию».

18-летний Педри провел 73-й матч в сезоне.

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«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо.

РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!».

Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком».

РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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semm
1628399313
Что остаётся Спартаку: только батюшку из церкви звать, пусть изгоняет бесов из команды, из стадиона, из болельщиков - у меня нет другого объяснения их неудач.
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САДЫЧОК
1628404310
На самом деле игра Спартака НОРМ ! По воротам было нанесено 20 ударов- это атакующая игра ! Нижний ударил 4 и 2 залетело ! Вывод ...для атакующей игры нужны нападающие другого уровня-не Соболев !
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