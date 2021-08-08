Главные новости дня. «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду», «Зенит» купил Клаудиньо

«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом».

Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год.

38-летний Рибери может вернуться в «Баварию».

18-летний Педри провел 73-й матч в сезоне.

38-летний Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Он самый титулованный футболист в истории.

«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо.

РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!».

Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком».

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