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    Главные новости дня. «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду», «Зенит» купил Клаудиньо

    «Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом».

    Журналист Скира: Месси будет зарабатывать в «ПСЖ» 50 миллионов в год.

    38-летний Рибери может вернуться в «Баварию».

    18-летний Педри провел 73-й матч в сезоне.

    38-летний Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Он самый титулованный футболист в истории.

    «Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо.

    РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

    Фанаты «Спартака» – на матче с «Нижним Новгородом»: «Эй, Федун, заткни свою шлюху!».

    Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком».

    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Нижнему Новгороду» Кержакова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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