«СЭ»: «Спартак» хочет провести матч на Красной площади

Нафига??? Лучше пробивайте полные трибуны на стадионах...
А это никому не нужное шоу....
«Спартак» в рамках празднования столетия клуба намерен провести игру на Красной площади.
Если удастся согласовать такой матч, то спартаковцы планируют сыграть с собственным дублем.
Проведение такой встречи – это отсылка к игре, состоявшейся на Красной площади 6 июля 1936 года. 85 лет назад в ходе спортивного парада прошел футбольный матч между основой и вторым составом «Спартака». За ним следил Иосиф Сталин, которому понравилось увиденное, что поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР..
Московский клуб договаривается о проведении матча на Красной площади летом 2022 года.