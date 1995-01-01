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    «СЭ»: «Спартак» хочет провести матч на Красной площади

    «Спартак» в рамках празднования столетия клуба намерен провести игру на Красной площади.

    Если удастся согласовать такой матч, то спартаковцы планируют сыграть с собственным дублем.

    Проведение такой встречи – это отсылка к игре, состоявшейся на Красной площади 6 июля 1936 года. 85 лет назад в ходе спортивного парада прошел футбольный матч между основой и вторым составом «Спартака». За ним следил Иосиф Сталин, которому понравилось увиденное, что поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР..

    Московский клуб договаривается о проведении матча на Красной площади летом 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +50071

      portero 13 минут назад

      Нафига??? Лучше пробивайте полные трибуны на стадионах...
      А это никому не нужное шоу....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +294

      Снег 1 час назад

      С такой игрой и склоками в клубе вам самое место проводить матч на Красной Пресне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak > Снег 43 минуты назад

      И там можно. Нам везде можно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9304

      NewLife 1 час назад

      А потом банкет и показ мод с участием Заремы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak > NewLife 42 минуты назад

      Можно и Смородскую позвать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8642

      ivany4 2 часа назад

      Замечательно!!! Дай Бог что бы получилось!
      Надо чтить и развивать все хорошее, что есть в клубе.
      Крикунам от футбола этого не понять, а истинным болельщикам будет что вспоминать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4003

      TOMSON > ivany4 2 часа назад

      Ну вот как вы это представляете себе? Это же поле поставить, для этого площадь огородить на сутки точно. Зрителей много не пригласить, да и не дай бог давка, а тут ещё корона. В календаре опять же окно найти. Я уже молчу что и игрокам это не надо и это будет мало похоже на футбол. А после матча куда это все настроенное девать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +8642

      ivany4 > TOMSON 43 минуты назад

      1. Газон настилается и трибуны ставятся за 4-6 часов. В 4 утра начали в 9 утра все готово. Плюс 2 полка из Джержинки на поддержание порядка.
      2. Зрителей будет приблизительно столько, сколько и на параде. В основном расчет на теле аудиторию. А на зимнем катке много было безобразий и давок?
      3. Игра планируется в 22 году, вопрос - что будет с короной. Если что, 2- 3 тысяч будет вполне нормально по штрихкодам запустить..
      4. После матча, трибуны отправляются на хранение в Кремль, до следующего парада, газон в детскую академию Спартака.
      5. Матч, "выставочный междусобойчик". Когда еще можно игрокам побегать с мячиком на Красной Площади в свое удовольствие. Да и будет им потом что вспоминать.
      Было бы желание, а остальное делается на раз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +50071

      portero > ivany4 10 минут назад

      Газон и трибуны за 4 часа, да вы сказочник... понятно все подготовительные работы вы и не собираетесь считать....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4003

      TOMSON 2 часа назад

      Ну запросы у Спартака всегда не малые были. Но молодцы, не прекращают находить способы удивлять запросами.
      А так бред это и очередная пыль понтовая конечно. Зачем это надо? кому это надо? Экономическая составляющая?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak > TOMSON 40 минут назад

      Вам бы деньги считать. А есть футбол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +913

      Loko_Roma 2 часа назад

      И обосраться с подливой, вот умора будет

      2
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      ...
      Рейтинг: +5646

      subbotaspartak > Loko_Roma 40 минут назад

      Судя по тексту и виду - ты уже...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4501

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Это сборище, которое из года в год позорит Россию на Евро-арене и на Красную площадь?? На Красную площадь, где парад ПОБЕДЫ проводят, этих вот??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67111

      insider_retro 2 часа назад

      Идейка так себе... Брызнуло так, что теперь долго придётся утираться и отмываться...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +374

      сутулая собака и лисы 3 часа назад

      а купить хорошего опорника/защитника и всё же постараться пройти Бенфику они не хотят?

      4
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      ...
      Рейтинг: +12765

      Persona_non_Grata > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Скажи , а ты новый год или день рождения празднуешь ? Всегда найдется необходимая вещь которую надо купить - видимо у тебя всегда выбор в пользу второго ...

      1
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      Рейтинг: +4233

      ЮНик 3 часа назад

      А Федуна поставить на мавзолей в форме генералиссимуса и в маске Сталина. Больше балагана, больше ада!

      4
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      Рейтинг: +852

      tushkanlz > ЮНик 1 час назад

      ...и бабу его..тоже..на мавзолей.И,чтоб,он на ней сидел,как на лошади, боевой, с шашкой наголо, в папахе и с "биноклей"! Красотище какая и...тишина..

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