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«СЭ»: «Спартак» хочет провести матч на Красной площади

7 августа 2021, 13:18
40

«Спартак» в рамках празднования столетия клуба намерен провести игру на Красной площади.

Если удастся согласовать такой матч, то спартаковцы планируют сыграть с собственным дублем.

Проведение такой встречи – это отсылка к игре, состоявшейся на Красной площади 6 июля 1936 года. 85 лет назад в ходе спортивного парада прошел футбольный матч между основой и вторым составом «Спартака». За ним следил Иосиф Сталин, которому понравилось увиденное, что поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР..

Московский клуб договаривается о проведении матча на Красной площади летом 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (40)
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oyabun
1628335794
Там будут стелить газон? Как то это слабо представимо технически.
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CSKA57
1628337143
А чего не на Луне, или сразу на Марсе?
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Persona_non_Grata
1628337435
Ну а почему бы и нет - любой каприз за деньги Федуна , ну если конечно будет согласовано с власть предержащими )
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ЮНик
1628337877
А Федуна поставить на мавзолей в форме генералиссимуса и в маске Сталина. Больше балагана, больше ада!
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сутулая собака и лисы
1628337896
а купить хорошего опорника/защитника и всё же постараться пройти Бенфику они не хотят?
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insider_retro
1628339159
Идейка так себе... Брызнуло так, что теперь долго придётся утираться и отмываться...
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Из Твери Леха
1628339709
Это сборище, которое из года в год позорит Россию на Евро-арене и на Красную площадь?? На Красную площадь, где парад ПОБЕДЫ проводят, этих вот??
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Loko_Roma
1628339825
И обосраться с подливой, вот умора будет
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ivany4
1628340141
Замечательно!!! Дай Бог что бы получилось! Надо чтить и развивать все хорошее, что есть в клубе. Крикунам от футбола этого не понять, а истинным болельщикам будет что вспоминать.
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portero
1628348242
Нафига??? Лучше пробивайте полные трибуны на стадионах... А это никому не нужное шоу....
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