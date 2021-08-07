«СЭ»: «Спартак» хочет провести матч на Красной площади

«Спартак» в рамках празднования столетия клуба намерен провести игру на Красной площади.

Если удастся согласовать такой матч, то спартаковцы планируют сыграть с собственным дублем.

Проведение такой встречи – это отсылка к игре, состоявшейся на Красной площади 6 июля 1936 года. 85 лет назад в ходе спортивного парада прошел футбольный матч между основой и вторым составом «Спартака». За ним следил Иосиф Сталин, которому понравилось увиденное, что поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР..

Московский клуб договаривается о проведении матча на Красной площади летом 2022 года.