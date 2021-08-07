Мбаппе намерен уйти из «ПСЖ» в случае прихода Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует покинуть клуб, если руководство подпишет Лионеля Месси. Парижане планируют это сделать в ближайшие дни.
Мбаппе уже сообщил руководству, что хочет уйти. Оно готово продать игрока.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
- «ПСЖ» уже договорилось с отцом Месси.
- Сегодня, 7 августа, парижане стартуют в Лиге 1 матчем против «Труа», выходца из Лиги 2.
Источник: твиттер журналиста Андреса Рамоса
Испанский журналист, освещающий французский футбол. Работает в AS. Аудитория в твиттере - более 55 тысяч подписчиков.