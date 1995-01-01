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    Мбаппе намерен уйти из «ПСЖ» в случае прихода Месси

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует покинуть клуб, если руководство подпишет Лионеля Месси. Парижане планируют это сделать в ближайшие дни.

    Мбаппе уже сообщил руководству, что хочет уйти. Оно готово продать игрока.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
    • «ПСЖ» уже договорилось с отцом Месси.
    • Сегодня, 7 августа, парижане стартуют в Лиге 1 матчем против «Труа», выходца из Лиги 2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Андреса Рамоса

    Испанский журналист, освещающий французский футбол. Работает в AS. Аудитория в твиттере - более 55 тысяч подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3996

      TOMSON 35 минут назад

      Интересно почему? Такого шанса больше не будет, а за сезон можно многому научится у него..

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      Рейтинг: +1554

      DMитрий > TOMSON 12 минут назад

      Чему научится? Разводу клуба на деньги, эгоизму, тщеславию и т.п. Это всё умеет данная личность, как и многие знаменитости. Точнее в совокупности умеют его агенты, пресс атташе и др. ... Если в плане спортивном, то поверь - на х.у.ю он вертел как коллегу-спортсмена Месси, он и сам не лыком шит, чтобы брать "уроки пения".

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