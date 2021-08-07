Мбаппе намерен уйти из «ПСЖ» в случае прихода Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует покинуть клуб, если руководство подпишет Лионеля Месси. Парижане планируют это сделать в ближайшие дни.

Мбаппе уже сообщил руководству, что хочет уйти. Оно готово продать игрока.