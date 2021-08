«Астон Вилла» объявила о переходе нападающего «Байера» Леона Бэйли.

23-летний футболист успешно прошел медобследование и заключил с бирмингемским клубом контракт до 2025 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 32 миллиона евро.

It's time to #WelcomeLeon. @LeonBailey is an Aston Villa player!