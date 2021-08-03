Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма» на этой неделе

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, пропустивший вчерашнюю и сегодняшнюю тренировки лондонского клуба, планирует вернуться в расположение команды.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний англичанин вернется к тренировкам с командой на этой неделе.
Ситуация с будущим Кейна в «Тоттенхэме» до сих пор не разрешена. Стороны обсудят ее в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити».
- В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо