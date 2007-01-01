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    Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма» на этой неделе

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, пропустивший вчерашнюю и сегодняшнюю тренировки лондонского клуба, планирует вернуться в расположение команды.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний англичанин вернется к тренировкам с командой на этой неделе.

    Ситуация с будущим Кейна в «Тоттенхэме» до сих пор не разрешена. Стороны обсудят ее в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити».

    • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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