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  • The Athletic: Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити»

The Athletic: Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити»

3 августа 2021, 11:33
3

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен уйти из команды.

По информации The Athletic, 28-летний англичанин не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

Вчера, 2 августа, Кейн не явился на первую тренировку клуба перед стартом сезона. Англичанин дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера в «Ман Сити» готов идти на крайние меры.

В руководстве лондонского клуба не знают, когда Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма». По информации The Telegraph, нападающий будет оштрафован за первую и последующие неявки на тренировки.

  • Сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (3)
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Алехсбургер.
1627980958
Принцем Гарри-хорошо, Гарри Кейном —        лучше, я бы в Гаррики пошел, пусть меня научат. С.укачёв ,Мартиросян.. Каспаров,да Харламов. Имена поворошил,не наморщив харю... Намотай себе на ус — Имена все- хороши, выбирай    на вкус! Ну,а лучше Гарри...)
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Ушат Помоев
1627981309
Мне кажется что он не заиграет в МС.....
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BlackMurder
1627986824
Неймар ,не так выпендривался, выкупил контракт и все
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