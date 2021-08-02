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    The Athletic: Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен уйти из команды.

    По информации The Athletic, 28-летний англичанин не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

    Вчера, 2 августа, Кейн не явился на первую тренировку клуба перед стартом сезона. Англичанин дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера в «Ман Сити» готов идти на крайние меры.

    В руководстве лондонского клуба не знают, когда Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма». По информации The Telegraph, нападающий будет оштрафован за первую и последующие неявки на тренировки.

    • Сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2317

      BlackMurder 23 минуты назад

      Неймар ,не так выпендривался, выкупил контракт и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7598

      Cleaner 57 минут назад

      Тоттенхем, штрафани этого Кейна на годовую зарплату чтобы воду не мутил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Ушат Помоев 1 час назад

      Мне кажется что он не заиграет в МС.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3400

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Принцем Гарри-хорошо,
      Гарри Кейном —
             лучше,
      я бы в Гаррики пошел,
      пусть меня научат.

      С.укачёв ,Мартиросян..
      Каспаров,да Харламов.
      Имена поворошил,не наморщив харю...

      Намотай себе на ус —
      Имена все- хороши,
      выбирай
         на вкус!

      Ну,а лучше Гарри...)

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