The Athletic: Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен уйти из команды.

По информации The Athletic, 28-летний англичанин не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

Вчера, 2 августа, Кейн не явился на первую тренировку клуба перед стартом сезона. Англичанин дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера в «Ман Сити» готов идти на крайние меры.

В руководстве лондонского клуба не знают, когда Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма». По информации The Telegraph, нападающий будет оштрафован за первую и последующие неявки на тренировки.