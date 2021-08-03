The Athletic: Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока не получит гарантий трансфера в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен уйти из команды.
По информации The Athletic, 28-летний англичанин не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.
Вчера, 2 августа, Кейн не явился на первую тренировку клуба перед стартом сезона. Англичанин дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера в «Ман Сити» готов идти на крайние меры.
В руководстве лондонского клуба не знают, когда Кейн вернется в расположение «Тоттенхэма». По информации The Telegraph, нападающий будет оштрафован за первую и последующие неявки на тренировки.
- Сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: The Athletic