Журналист Скира: Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» хочет получить за игрока 160 миллионов

Дорогой игрок но может его Ман Сити и не хватило в финале ЛЧ.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн настроен на летний уход из клуба. Форвард уже согласовал контракт с «Манчестер Сити».
Видеть Кейна хочет главный тренер Хосеп Гвардиола. Игроку предложили контракт на пять лет. «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
- На Кейна претендует и «Челси».
- В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.