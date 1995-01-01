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    Журналист Скира: Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» хочет получить за игрока 160 миллионов

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн настроен на летний уход из клуба. Форвард уже согласовал контракт с «Манчестер Сити».

    Видеть Кейна хочет главный тренер Хосеп Гвардиола. Игроку предложили контракт на пять лет. «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.

    • На Кейна претендует и «Челси».
    • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 39 минут назад

      Дорогой игрок но может его Ман Сити и не хватило в финале ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +2632

      Masteralex 3 часа назад

      27 лет, самый расцвет, вполне годный футболист чтобы с ним взять ЛЧ в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 4 часа назад

      он не стоит и половина этих фунтов

      1
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 4 часа назад

      Невероятные деньги! за эту сумму можно купить вполне приличный состав всей команды. А один Кейн ведь против команды играть не может? Вот и подтверждает это все абсурдность современной футбольной обстановки.

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > житель СПб 3 часа назад

      есть команды, кому нужны приличные игроки.
      есть команды, кому нужны только лучшие.
      (а волк волку волк).

      и в эту сумму входит не только стоимость игрока, но и еще возможность не играть против Кейна в футболке Челси.

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