Журналист Скира: Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» хочет получить за игрока 160 миллионов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн настроен на летний уход из клуба. Форвард уже согласовал контракт с «Манчестер Сити».

Видеть Кейна хочет главный тренер Хосеп Гвардиола. Игроку предложили контракт на пять лет. «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.