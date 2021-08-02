The Telegraph: Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма». Он хочет знать, готов ли клуб продать его

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не вернулся из отпуска и пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

По информации The Telegraph, 28-летний англичанин хочет знать, согласится ли «Тоттенхэм» продать его этим летом. Он хочет перейти в «Манчестер Сити».

Пропустив тренировку, Кейн дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера готов идти на крайние меры.