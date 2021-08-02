The Telegraph: Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма». Он хочет знать, готов ли клуб продать его

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не вернулся из отпуска и пропустил сегодняшнюю тренировку команды.
По информации The Telegraph, 28-летний англичанин хочет знать, согласится ли «Тоттенхэм» продать его этим летом. Он хочет перейти в «Манчестер Сити».
Пропустив тренировку, Кейн дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера готов идти на крайние меры.
- Сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: The Telegraph