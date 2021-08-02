Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    The Telegraph: Кейн пропустил тренировку «Тоттенхэма». Он хочет знать, готов ли клуб продать его

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не вернулся из отпуска и пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

    По информации The Telegraph, 28-летний англичанин хочет знать, согласится ли «Тоттенхэм» продать его этим летом. Он хочет перейти в «Манчестер Сити».

    Пропустив тренировку, Кейн дал понять «Тоттенхэму», что ради трансфера готов идти на крайние меры.

    • Сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен получить за футболиста не менее 160 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2828

      Дедуктор 1 час назад

      Некому вломить этому мудаку в раздевалке. "Темную" сделать. В былые времена игрочишки так и не капризничали, так и не подличали. А игрочишки много круче были Харри Кейна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3266

      FENIX-SL 2 часа назад

      он хочет денег
      а не ман сити
      туда бы никто не хотел переходить в противном случае

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13731

      Garrincha58 2 часа назад

      Я его понимаю уже 28 лет а у него одного из лучших нападающих мира нет титулов. В Тоттенхеме ему ничего не светит разве что выиграть кубок английской лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24407

      Боцман59rus 3 часа назад

      - совсем футболисты раслабились. Это не уважение к тренировочному процессу, одноклубникам и тренеру, а учитывая что вышеперечисленные ни коим образом не влияют и не участвуют в принятии решений, в отличии от руководства, откровенно глупо)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67053
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru