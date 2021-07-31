Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата» перед матчем с «Сочи» во втором туре РПЛ.

«Глава Чеченской республики, герой России, почeтный президент клуба Рамзан Ахматович Кадыров посетил тренировку команды!

Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за ваше внимание, поддержку и тeплые слова! Сделаем все, чтобы чаще радовать вас и всех наших болельщиков хорошими результатами!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Ахмат» примет «Сочи» в понедельник, 2 августа.

Начало встречи – в 20:00 мск.