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    Кадыров посетил тренировку «Ахмата»

    Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил тренировку «Ахмата» перед матчем с «Сочи» во втором туре РПЛ.

    «Глава Чеченской республики, герой России, почeтный президент клуба Рамзан Ахматович Кадыров посетил тренировку команды!

    Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за ваше внимание, поддержку и тeплые слова! Сделаем все, чтобы чаще радовать вас и всех наших болельщиков хорошими результатами!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

    • «Ахмат» примет «Сочи» в понедельник, 2 августа.
    • Начало встречи – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ахмата»

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