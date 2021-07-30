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    Соболев: «Чрезмерно благодарен «Крыльям Советов», ведь оттуда я попал в «Спартак». Сразу решил, что праздновать гол не буду»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Он ранее играл в Самаре.

    «С хорошими чувствами вернулся в Самару. Ждал, что стадион хоть на сколько-нибудь процентов будет заполнен. Увы, не получилось.

    Рад снова сыграть здесь. Именно из «Крыльев Советов» я попал в «Спартак», за что ему чрезмерно благодарен. Сразу решил, что праздновать гол не буду», – сказал Соболев.

    • Игрок был в «Крыльях Советов» с 2018 по 2020 год.
    • Он выводил команду в РПЛ.
    • Соболев – самый дорогой российский форвард (11 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    30.07.2021 23:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +24343

      Боцман59rus 1 час назад

      - по такой игре плакать, а не праздновать нужно)))

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      Рейтинг: +6925

      playsh 1 час назад

      Весьма похвально,Саша,но всё же лучше было бы,если бы ты три мяча не празновал или же,скажем,два.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +739

      Taps 1 час назад

      Забил липовый пенальти.
      Позор бревну !

      0
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      Рейтинг: +293

      сутулая собака и лисы > Taps 35 минут назад

      чем он липовый сможешь объяснить?
      или ты просто болтун?

      0
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      Рейтинг: +1556

      GermanVo 1 час назад

      Реализацию надо срочно подтягивать. Столько моментов не всегда будет.

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