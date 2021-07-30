Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев: «Чрезмерно благодарен «Крыльям Советов», ведь оттуда я попал в «Спартак». Сразу решил, что праздновать гол не буду»

Соболев: «Чрезмерно благодарен «Крыльям Советов», ведь оттуда я попал в «Спартак». Сразу решил, что праздновать гол не буду»

30 июля 2021, 23:05
15

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Он ранее играл в Самаре.

«С хорошими чувствами вернулся в Самару. Ждал, что стадион хоть на сколько-нибудь процентов будет заполнен. Увы, не получилось.

Рад снова сыграть здесь. Именно из «Крыльев Советов» я попал в «Спартак», за что ему чрезмерно благодарен. Сразу решил, что праздновать гол не буду», – сказал Соболев.

  • Игрок был в «Крыльях Советов» с 2018 по 2020 год.
  • Он выводил команду в РПЛ.
  • Соболев – самый дорогой российский форвард (11 миллионов евро).

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GermanVo
1627676152
Реализацию надо срочно подтягивать. Столько моментов не всегда будет.
Ответить
Taps
1627676493
Забил липовый пенальти. Позор бревну !
Ответить
Plyash
1627676662
Весьма похвально,Саша,но всё же лучше было бы,если бы ты три мяча не празновал или же,скажем,два.Удачи.
Ответить
Боцман59rus
1627677567
- по такой игре плакать, а не праздновать нужно)))
Ответить
Мортус
1627712029
соболев вообще-то эксперт в плане плакать на публике.
Ответить
jek718875
1627715823
Горе игрочишка - 10(может только нырять и ныть)
Ответить
balam
1627718352
еще до игры знал?
Ответить
bomilazdeshnii
1627723290
Можно где-нибудь увидеть этот момент с рукой?
Ответить
knikos
1627732924
Вот ларчик и раскрылся . Он знал , что не будет прездновать забитый с пенальти гол ... до игры .
Ответить
житель СПб
1627751123
"Оттуда пришел" - или это та команда, в которой вырос в большого нападающего? Есть разница в смыслах.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
3
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
4
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
2
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
3
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+