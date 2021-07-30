Соболев: «Чрезмерно благодарен «Крыльям Советов», ведь оттуда я попал в «Спартак». Сразу решил, что праздновать гол не буду»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Он ранее играл в Самаре.

«С хорошими чувствами вернулся в Самару. Ждал, что стадион хоть на сколько-нибудь процентов будет заполнен. Увы, не получилось.

Рад снова сыграть здесь. Именно из «Крыльев Советов» я попал в «Спартак», за что ему чрезмерно благодарен. Сразу решил, что праздновать гол не буду», – сказал Соболев.