Соболев: «Чрезмерно благодарен «Крыльям Советов», ведь оттуда я попал в «Спартак». Сразу решил, что праздновать гол не буду»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Он ранее играл в Самаре.
«С хорошими чувствами вернулся в Самару. Ждал, что стадион хоть на сколько-нибудь процентов будет заполнен. Увы, не получилось.
Рад снова сыграть здесь. Именно из «Крыльев Советов» я попал в «Спартак», за что ему чрезмерно благодарен. Сразу решил, что праздновать гол не буду», – сказал Соболев.
- Игрок был в «Крыльях Советов» с 2018 по 2020 год.
- Он выводил команду в РПЛ.
- Соболев – самый дорогой российский форвард (11 миллионов евро).
Источник: твиттер «Спартака»