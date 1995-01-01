Определились соперники «Рубина» и «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

Стало известно, с кем сыграют российские клубы в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

Соперником «Рубина» станет польский «Ракув», прошедший литовскую «Судуву» во 2-м квалификационном раунде.

«Сочи» встретится с сербским «Партизаном», по сумме двух матчей обыгравшим словацкий «ДАК 1904».