Определились соперники «Рубина» и «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

Да уж, достаточно сильный соперник у Сочи, с одной стороны Сочи тоже не слабый клуб, думаю что Партизан сам не рад, что в отборе такой соперник. С другой стороны у Сочи еврокубкового опыта нет, скамейка коротая. Вообще это выбор у Сочи будет либо опять терять очки в РПЛ, либо Партизан. Причём если поставить упор на Партизан, не факт что получится переиграть.
Стало известно, с кем сыграют российские клубы в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.
Соперником «Рубина» станет польский «Ракув», прошедший литовскую «Судуву» во 2-м квалификационном раунде.
«Сочи» встретится с сербским «Партизаном», по сумме двух матчей обыгравшим словацкий «ДАК 1904».
- Матчи состоятся 5 и 12 августа.
- «Сочи» во 2-м квалификационном раунде дважды обыграл «Кешлю» (3:0, 4:2).