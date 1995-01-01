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    Определились соперники «Рубина» и «Сочи» по третьему отборочному раунду Лиги конференций

    Стало известно, с кем сыграют российские клубы в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

    Соперником «Рубина» станет польский «Ракув», прошедший литовскую «Судуву» во 2-м квалификационном раунде.

    «Сочи» встретится с сербским «Партизаном», по сумме двух матчей обыгравшим словацкий «ДАК 1904».

    • Матчи состоятся 5 и 12 августа.
    • «Сочи» во 2-м квалификационном раунде дважды обыграл «Кешлю» (3:0, 4:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3243

      Snek 17 минут назад

      Да уж, достаточно сильный соперник у Сочи, с одной стороны Сочи тоже не слабый клуб, думаю что Партизан сам не рад, что в отборе такой соперник. С другой стороны у Сочи еврокубкового опыта нет, скамейка коротая. Вообще это выбор у Сочи будет либо опять терять очки в РПЛ, либо Партизан. Причём если поставить упор на Партизан, не факт что получится переиграть.

      0
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      Рейтинг: +1892

      Spirit_78 39 минут назад

      Надеюсь, в этот раз Сочи не сделают трансляцию платной.

      0
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      Рейтинг: +87893

      zigbert 1 час назад

      Трудно придется Сочи в игре с Партизаном.

      1
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      Рейтинг: +6053

      Fusballer 1 час назад

      Рубин должен проходить такого соперника. У Сочи посложнее соперник. По крайней мере более известный. Удачи обоим клубам!

      2
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      Рейтинг: +12619

      Cules2013 2 часа назад

      У Сочи сильный соперник, уровня плей-офф ЛЕ

      6
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      Рейтинг: +13

      trintovec 2 часа назад

      Пока, Сочи:(

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19534

      vladimir-7 > trintovec 2 часа назад

      Федотов настроит команду на победу.

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