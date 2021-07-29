Главные новости дня. Кокорин впервые забил за «Фиорентину», «Сочи» прошел дальше в Лиге конференций

«Спартак» договорился с Джикией по сумме нового контракта

«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

Эриксен пройдет тестирование, чтобы узнать, сможет ли он возобновить карьеру в «Интере»

«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем до 2025 года

Пепе и Мхитарян подрались в товарищеском матче

«Остин» объявил о переходе Дриусси

37-летний Гацкан закончил карьеру

ЦСКА и «Венеция» договорились об аренде Сигурдссона

Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

«Нижний Новгород» подписал защитника сборной Венгрии Кешкеша