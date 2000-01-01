«Спартак» договорился с Джикией по сумме нового контракта

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб близок к продлению контракта с капитаном Георгием Джикией.

«Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно.

По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», – сказал Фетисов.