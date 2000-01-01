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    «Спартак» договорился с Джикией по сумме нового контракта

    Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб близок к продлению контракта с капитаном Георгием Джикией.

    «Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно.

    По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», – сказал Фетисов.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел в РПЛ 28 матчей.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии13
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      Рейтинг: +486

      mama1991 11 минут назад

      10 литров аджики, пи з д а т о й, острой

      1
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      Рейтинг: +730

      Taps 11 минут назад

      Не более 50 т.руб. в месяц или пусть валит в тренеры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6035

      Fusballer 40 минут назад

      Фиксированная доля - 20 589 рублей в месяц (такая минималка сейчас в Москве). Остальное бонусами за победы, сухие матчи и т.д.

      2
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      Рейтинг: +7867

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гнать эту Джикию , из команды ! Игрок даже не уровня Пердива ! На Евро он показал себе..0-выигранных единоборств, 0- перехватов , 0 -перехватов !

      4
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      Рейтинг: +16005

      derrik2000 > САДЫЧОК 56 минут назад

      Не, ну, насчёт "не уровня пердива" ты погорячился.

      То вторую десятку команд ФНЛ возьмут многие с удовольствием.

      1
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      Рейтинг: +12576

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 36 минут назад

      Хватит уже эту херню писать - его еще и Карпин в сборную пригласит . Для НАШЕГО чемпионата Джикия защитник вполне нормального уровня !!!

      1
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      Рейтинг: +1279

      22 raza chemp > Persona_non_Grata 29 минут назад

      Да не обращай ты внимание на этого судочка и дурочка, футбол от них давно убегает в противоположную сторону)

      1
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      Рейтинг: +12576

      Persona_non_Grata > 22 raza chemp 21 минуту назад

      Да я знаю , что он - Джикия ненавистник , сколько не спрашивал истинную причину ( жена с ним изменила , или похож на кого , может однофамилец одноклассник обижал , ... - не признается ) , талдычит как заведенный - Джикия ВСЕМУ виной в Спартаке и в сборной , ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ - ОН АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО )))))

      0
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      Рейтинг: +16005

      derrik2000 1 час назад

      ЗвЯзда!
      Только какая-то косячная.

      1
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      Рейтинг: +6836

      Старикан 1 час назад

      Вот если бы Георгий ещё и в игре прибавил...

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      Рейтинг: +12576

      Persona_non_Grata > Старикан 35 минут назад

      Вернулся на прежний уровень , я бы так сказал .

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      Рейтинг: +6836

      Старикан > Persona_non_Grata 19 минут назад

      Хотя бы и так...

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      Рейтинг: +9151

      NewLife > Persona_non_Grata 13 минут назад

      В принципе Георгий умелый и техничный игрок, но на поле ведет себя не так, как нужно: любит привлекать к себе внимание, предерживая мяч, пуляет через все поле хз куда, не бегает за соперником, а пасется в центе своей штрафной, при стандартах выбирает неправильную позицию. Но я это в большей мере отношу не к Джикии, а к нетребовательности тренера.

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