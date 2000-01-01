«Спартак» договорился с Джикией по сумме нового контракта

10 литров аджики, пи з д а т о й, острой
Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб близок к продлению контракта с капитаном Георгием Джикией.
«Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно.
По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», – сказал Фетисов.
- Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел в РПЛ 28 матчей.