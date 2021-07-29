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    Пепе и Мхитарян подрались в товарищеском матче

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян и защитник «Порту» Пепе устроили драку во время товарищеского матча.

    Причиной конфликта стала грубая игра 38-летнего португальца, который наступил на ногу армянскому хавбеку. После этого Мхитарян набросился на соперника, но футболистов удалось быстро разнять.

    • «Рома» и «Порту» сыграли вничью – 1:1.
    • Этим летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.

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    Источник: твиттер Carrusel Deportivo

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +57

      LiveChelsea 10 минут назад

      Драка, ага. Редакторы видать не застали времена Эрика Кантона и Винни Джонса...

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      Рейтинг: +24306

      Боцман59rus 38 минут назад

      армяшку за попытку ударить ногой в лицо, гнать с поля)

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      Рейтинг: +915

      R_a_i_n 40 минут назад

      Этот петух всегда так играл. Таких любил ломать Юра Кофтун. ******** в ответ, руки в стороны и орёт-не трогал я его.

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      Рейтинг: +2312

      BlackMurder 53 минуты назад

      Пепе , ну немного не причем, но по играм за реал, был крайне грубым

      0
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      Рейтинг: -1505

      Вот оно чё Михалыч > BlackMurder 43 минуты назад

      был крайне грубым=====Это футбол детка.Тут защитникам иногда надо быть иногда грубым...Лучшие защитники мирового футбола --Пепе и Рамос иногда были грубоваты ))

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      Рейтинг: +915

      R_a_i_n > Вот оно чё Михалыч 39 минут назад

      Пепе-лучший защитник мирового футбола))) Спс, поржал.

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      Рейтинг: -1505

      Вот оно чё Михалыч > R_a_i_n 8 минут назад

      Ржи дальше,
      Кады расейские защитники позволяют забивать голы бельгийцам и датчанам...))) Был бы Пепе в расейской сборной голов было бы меньше....На три- четыре....)))

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      Рейтинг: +521

      стоп кран 59 минут назад

      грубая игра 38-летнего португальца, который наступил на ногу ========Пепе спиной находился к Мхитаряну, к тому же Пепе толкнул его же одноклубник....Так что "грубая игра 38-летнего португальца" это не в тему.

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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Пепе марикон де мьерда, надо и с ним так играть в товарищеских играх...

      2
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      Рейтинг: +297

      Nintendo8800 1 час назад

      драка ахренеть!!!

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