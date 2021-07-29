Пепе и Мхитарян подрались в товарищеском матче

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян и защитник «Порту» Пепе устроили драку во время товарищеского матча.

Причиной конфликта стала грубая игра 38-летнего португальца, который наступил на ногу армянскому хавбеку. После этого Мхитарян набросился на соперника, но футболистов удалось быстро разнять.

«Рома» и «Порту» сыграли вничью – 1:1.

Этим летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.