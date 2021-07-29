Пепе и Мхитарян подрались в товарищеском матче

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян и защитник «Порту» Пепе устроили драку во время товарищеского матча.
Причиной конфликта стала грубая игра 38-летнего португальца, который наступил на ногу армянскому хавбеку. После этого Мхитарян набросился на соперника, но футболистов удалось быстро разнять.
- «Рома» и «Порту» сыграли вничью – 1:1.
- Этим летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.
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Источник: твиттер Carrusel Deportivo