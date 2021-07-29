Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

Хитрый удар, который эффективен только для вратарей, которые тебя не знают.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился в товарищеском матче с «Левико Терме» (3:0, второй тайм) из итальянской Серии D.
30-летний россиянин вывел команду вперед на 15-й минуте – он заработал и реализовал пенальти. Это дебютный мяч Кокорина за «Фиорентину».
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.
Какой полет! А какое исполнение! Это наш Сашка pic.twitter.com/XcXO47IeNx— Руслан Абушкин (@abushkin2) July 29, 2021
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