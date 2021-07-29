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    Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился в товарищеском матче с «Левико Терме» (3:0, второй тайм) из итальянской Серии D.

    30-летний россиянин вывел команду вперед на 15-й минуте – он заработал и реализовал пенальти. Это дебютный мяч Кокорина за «Фиорентину».

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии18
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      Рейтинг: +9157

      NewLife 2 минуты назад

      Хитрый удар, который эффективен только для вратарей, которые тебя не знают.

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      Рейтинг: +96

      jek718875 29 минут назад

      ну вот, теперь он может требовать повышения зарплаты

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      Ответить
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      Рейтинг: +9409

      alex1951 2 часа назад

      Фиорентина.Должность.Главный пенальтист в играх с командами 3их и др. лиг.
      ps Порадуемся за Кокошу. Приспособился....

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      Рейтинг: +430

      Горкин Блеванов 2 часа назад

      молодец, красавец рад за него !

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      Рейтинг: +13711

      Garrincha58 3 часа назад

      Дзюба смотри как надо забивать пенальти

      0
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      Рейтинг: +293

      Снег 3 часа назад

      А подпрыгнул после касания, к.б. яйца оторвали...Мясная школа...Бу-га-га.

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      Рейтинг: +2891

      aaaaahhhh 3 часа назад

      а они его продавать собрались!:))))))))

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      Рейтинг: +12595

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      УРРРАААА !!! И сразу появилась информация о продаже - правильно , форвард - то результативный , однако надо торопиться - кто знает будет ли второй гол )))

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      Рейтинг: +6045

      Fusballer 3 часа назад

      Круто! Можно просить за него уже 10 миллионов.

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      Рейтинг: +33

      Fortuna-Kirov > Fusballer 3 часа назад

      Ну если только рублей)))

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      Рейтинг: +11170

      ilichkadr 3 часа назад

      Кокоша, с почином!

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