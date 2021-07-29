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  • Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

29 июля 2021, 18:45
25

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.

30-летний россиянин вывел команду вперед на 15-й минуте – он заработал и реализовал пенальти. Это дебютный мяч Кокорина за «Фиорентину».

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
  • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.
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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (25)
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koli4ka
1627574129
забил,кому??? левико тэрмееее!!! вот это дееее????
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Benifacto
1627574399
В РЕАЛ ЕГО СРОЧНО!
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Fusballer
1627574958
Круто! Можно просить за него уже 10 миллионов.
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Persona_non_Grata
1627575690
УРРРАААА !!! И сразу появилась информация о продаже - правильно , форвард - то результативный , однако надо торопиться - кто знает будет ли второй гол )))
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aaaaahhhh
1627575811
а они его продавать собрались!:))))))))
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Снег
1627576510
А подпрыгнул после касания, к.б. яйца оторвали...Мясная школа...Бу-га-га.
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Горкин Блеванов
1627580424
молодец, красавец рад за него !
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alex1951
1627580643
Фиорентина.Должность.Главный пенальтист в играх с командами 3их и др. лиг. ps Порадуемся за Кокошу. Приспособился....
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zigbert
1627628290
Пенальти пробивает четко. Есть еще порох...
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Hektor 84
1627652121
Звезда члинита
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