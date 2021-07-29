Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Он заработал и реализовал пенальти

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.

30-летний россиянин вывел команду вперед на 15-й минуте – он заработал и реализовал пенальти. Это дебютный мяч Кокорина за «Фиорентину».

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.