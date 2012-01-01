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    Ди Марцио: ЦСКА и «Венеция» договорились об аренде Сигурдссона

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перейдет в «Венецию».

    Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, итальянцы арендуют 22-летнего исландского футболиста. Клубы уже достигли договоренности.

    • В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8530

      житель СПб 53 минуты назад

      Хрень в российском футболе продолжается... Разгоняют игроков из многих клубов. Понятно, что ЦСКА не в кубках. Но - а как в следующем году в кубки выходить без хороших игроков?

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