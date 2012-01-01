Ди Марцио: ЦСКА и «Венеция» договорились об аренде Сигурдссона

Хрень в российском футболе продолжается... Разгоняют игроков из многих клубов. Понятно, что ЦСКА не в кубках. Но - а как в следующем году в кубки выходить без хороших игроков?
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перейдет в «Венецию».
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, итальянцы арендуют 22-летнего исландского футболиста. Клубы уже достигли договоренности.
- В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 4,5 миллиона евро.