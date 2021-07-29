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  • Бисиклета форварда «Порту» Тареми – лучший гол в турнирах УЕФА в сезоне-2020/21

Бисиклета форварда «Порту» Тареми – лучший гол в турнирах УЕФА в сезоне-2020/21

29 июля 2021, 16:57
1

Гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в четвертьфинале ЛЧ с «Челси» (1:0) был признан лучшим в прошлом сезоне по версии болельщиков в турнирах под эгидой УЕФА.

Тареми забил единственный гол в той встрече, отличившись ударом через себя. Он набрал 30% голосов.

Второе место занял мяч Лоренцо Инсинье в матче ИталияБельгия (2:1) в 1/4 финала Евро-2020. На третью строчку болельщики поставили гол нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа в ворота «Стандарда» (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.

  • Всего в голосовании приняли участие более 600 тысяч человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Чемпионат Европы Рейнджерс Порту Лацио Инсинье Лоренцо Руф Кемар Тареми Мехди
Комментарии (1)
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portero
1627568161
Велосипед .... по нашему можно было написать.
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