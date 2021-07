Бисиклета форварда «Порту» Тареми – лучший гол в турнирах УЕФА в сезоне-2020/21

Гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в четвертьфинале ЛЧ с «Челси» (1:0) был признан лучшим в прошлом сезоне по версии болельщиков в турнирах под эгидой УЕФА.

Тареми забил единственный гол в той встрече, отличившись ударом через себя. Он набрал 30% голосов.

Второе место занял мяч Лоренцо Инсинье в матче Италия – Бельгия (2:1) в 1/4 финала Евро-2020. На третью строчку болельщики поставили гол нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа в ворота «Стандарда» (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.

The UEFA Goal of the Season winner!Congratulations, @MehdiTaremi9!