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    Бисиклета форварда «Порту» Тареми – лучший гол в турнирах УЕФА в сезоне-2020/21

    Гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в четвертьфинале ЛЧ с «Челси» (1:0) был признан лучшим в прошлом сезоне по версии болельщиков в турнирах под эгидой УЕФА.

    Тареми забил единственный гол в той встрече, отличившись ударом через себя. Он набрал 30% голосов.

    Второе место занял мяч Лоренцо Инсинье в матче ИталияБельгия (2:1) в 1/4 финала Евро-2020. На третью строчку болельщики поставили гол нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа в ворота «Стандарда» (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.

    • Всего в голосовании приняли участие более 600 тысяч человек.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Велосипед .... по нашему можно было написать.

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