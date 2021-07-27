Слуцкий – российским олимпийцам: «Удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий записал видеообращение к российским олимпийцам, выступающим на Играх в Токио.

«Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать – удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», – сказал Слуцкий.

Россия в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2020 идет на 4-м месте.

Олимпийские спортсмены из России взяли 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.