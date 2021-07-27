Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Слуцкий – российским олимпийцам: «Удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий записал видеообращение к российским олимпийцам, выступающим на Играх в Токио.

    «Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать – удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», – сказал Слуцкий.

    • Россия в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2020 идет на 4-м месте.
    • Олимпийские спортсмены из России взяли 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм ОКР

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2021 23:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      serglider 1 час назад

      Ага надо было сделать ход конем! Сменить государственный флаг на олимпийский и мелодию гимна страны на музыку Чайковского, а слова оставить прежние.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87793
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66984
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru