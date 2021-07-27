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  • Слуцкий – российским олимпийцам: «Удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа»

Слуцкий – российским олимпийцам: «Удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа»

27 июля 2021, 23:11
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий записал видеообращение к российским олимпийцам, выступающим на Играх в Токио.

«Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать – удачи и успехов. Вы – огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», – сказал Слуцкий.

  • Россия в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2020 идет на 4-м месте.
  • Олимпийские спортсмены из России взяли 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм ОКР
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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serglider
1627419263
Ага надо было сделать ход конем! Сменить государственный флаг на олимпийский и мелодию гимна страны на музыку Чайковского, а слова оставить прежние.
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Garrincha58
1627466770
не возможно смотреть сплошная реклама на каналах просто ужас
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