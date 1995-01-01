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    «Грустная новость». «Ростов» и «Зенит» сыграют без зрителей

    Зрители не смогут посетить матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Это требование Роспотребнадзора.

    «Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч «Ростов» – «Зенит», который состоится 1 августа, пройдeт без зрителей.

    Мы приносим извинения за причинeнные неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда, и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов Арены».

    Мы вас очень ценим и надеемся на вашу поддержку вне стадиона!» – написали ростовчане.

    • В 1-м туре «Ростов» дома проиграл «Динамо» (0:2).
    • «Зенит» на старте победил «Химки» (3:1).
    • За последние сутки коронавирусом в России заразились более 23000 человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +49619

      portero 35 минут назад

      В Ростове злобные взяточники роспотребрэкет..

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      Рейтинг: +8491

      житель СПб 1 час назад

      Сочувствую Ростову - им бы болельщики очень не помешали... Нам будет легче.

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      Рейтинг: +19443

      vladimir-7 1 час назад

      Роспотребнадзор празднует победу над футболом и болельщиками, но
      может доиграться и даже крупно проиграть. Вся статистика по корона- вирусу, это филькина грамота, используемая только для того, чтобы
      люди вакцинировались и как можно больше, ведь это деньги в их карманы.

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      Рейтинг: +49619

      portero > vladimir-7 33 минуты назад

      Эти "росрэкет" принимают только два аргумента, взятка и приказ саерху...

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