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«Грустная новость». «Ростов» и «Зенит» сыграют без зрителей

27 июля 2021, 15:15
10

Зрители не смогут посетить матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Это требование Роспотребнадзора.

«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч «Ростов» – «Зенит», который состоится 1 августа, пройдeт без зрителей.

Мы приносим извинения за причинeнные неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда, и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов Арены».

Мы вас очень ценим и надеемся на вашу поддержку вне стадиона!» – написали ростовчане.

  • В 1-м туре «Ростов» дома проиграл «Динамо» (0:2).
  • «Зенит» на старте победил «Химки» (3:1).
  • За последние сутки коронавирусом в России заразились более 23000 человек.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (10)
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vladimir-7
1627391526
Роспотребнадзор празднует победу над футболом и болельщиками, но может доиграться и даже крупно проиграть. Вся статистика по корона- вирусу, это филькина грамота, используемая только для того, чтобы люди вакцинировались и как можно больше, ведь это деньги в их карманы.
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житель СПб
1627392375
Сочувствую Ростову - им бы болельщики очень не помешали... Нам будет легче.
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portero
1627394237
В Ростове злобные взяточники роспотребрэкет..
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_Marqella_
1627403362
В матче с Динамо колхозники были никакущие....С такой игрой Зенит им 4 накидает
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ySS
1627403614
Потребнадзор Ростовской области просто - суки!
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Бухбух
1627408518
Нужно заставить Роспортреб компенсировать убытки клубам.
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paracetamol
1627410063
Роспотребнадзор уже всех достал. Вакцинируйся или нет, один куй! Как в СССР - хочешь режь, а хочеш куй, все равно получишь ...!
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Axe111
1627417487
Позорная конторка
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zigbert
1627458025
Плохая новость для Ростова.
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