«Грустная новость». «Ростов» и «Зенит» сыграют без зрителей

Зрители не смогут посетить матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Это требование Роспотребнадзора.

«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч «Ростов» – «Зенит», который состоится 1 августа, пройдeт без зрителей.

Мы приносим извинения за причинeнные неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда, и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов Арены».

Мы вас очень ценим и надеемся на вашу поддержку вне стадиона!» – написали ростовчане.