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    «Нижний Новгород» пустит на дебютный матч в РПЛ против «Сочи» только владельцев абонементов

    В связи с мерами по нераспространению коронавируса «Нижний Новгород» ограничит количество зрителей на матче первого тура РПЛ против «Сочи». Пустят только владельцев абонементов.

    «Уважаемые болельщики, никакого жребия среди тех, кто приобрел абонементы, не будет. Мы ждем всех обладателей абонементов на матч «Нижний Новгород» – «Сочи»!

    «Нижний Новгород» сожалеет о том, что не имеет возможности запустить продажу билетов и пригласить всех болельщиков на игру в связи с введенными ограничениями. Просим набраться терпения», – написал клуб.

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    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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