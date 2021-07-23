Главные новости дня. Карпин возглавил сборную России, «Краснодар» за 20 миллионов купил Кордобу

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Тульский «Арсенал» объявил о переходе Смольникова.
«Спартак» предложил почти 5 миллионов за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу.
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Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу.
Карпин – новый главный тренер сборной России.
Источник: Бомбардир.ру