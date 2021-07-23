Главные новости дня. Карпин возглавил сборную России, «Краснодар» за 20 миллионов купил Кордобу

«Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо.

«Спартак» не включил Понсе и Рошу в заявку на сезон.

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Смольникова.

«Спартак» предложил почти 5 миллионов за правого защитника «Атлетико Минейро» Гугу.

ESPN: Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты. Суммарно они получают почти 40 миллионов в год.

«Уфа» подписала контракт с ангольцем Касинтурой. Он пришел в клуб из мини-футбола.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Санчо. Контракт – до 2026 года.

Форвард «Герты» Кордоба перешел в «Краснодар».

Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу.

Карпин – новый главный тренер сборной России.