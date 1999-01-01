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    «Уфа» подписала контракт с ангольцем Касинтурой. Он пришел в клуб из мини-футбола

    «Уфа» подписала контракт с ангольским форвардом Эгашом Касинтурой. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года.

    Примечательно, что Касинтура перешел в «Уфу» из мини-футбола. В двух предыдущих сезонах он играл за «Новую Генерацию» из Сыктывкара.

    • Касинтура забил 23 мяча в 51 матчах мини-футбольной Суперлиги.
    • До мини-футбола Касинтура играл в студенческой команде из Краснодара.

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    Источник: официальный сайт «УФы»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +49408

      portero 7 минут назад

      Ну это 50 на 50 , может и не заиграть на большой поляне....

      0
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      Рейтинг: +21001

      bset 28 минут назад

      Не Селюк ли агент у игрока?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15551

      JTherry 40 минут назад

      Газик стал студентов из мини-футбола из "Сперлиги" приглашать играть за еду...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +530

      dragoon000320 42 минуты назад

      что это за минифутбольная Спермлига? :D бомбардир в своем репертуаре

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