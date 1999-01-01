«Уфа» подписала контракт с ангольцем Касинтурой. Он пришел в клуб из мини-футбола

«Уфа» подписала контракт с ангольским форвардом Эгашом Касинтурой. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года.

Примечательно, что Касинтура перешел в «Уфу» из мини-футбола. В двух предыдущих сезонах он играл за «Новую Генерацию» из Сыктывкара.

Касинтура забил 23 мяча в 51 матчах мини-футбольной Суперлиги.

До мини-футбола Касинтура играл в студенческой команде из Краснодара.

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